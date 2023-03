Les créateurs de ChatGPT dévoilent les 34 métiers qui ne seront jamais remplacés par l’IA

Depuis l’arrivée de ChatGPT, de nombreux travailleurs se demandent s’ils ne risquent pas de perdre leur emploi au profit de l’intelligence artificielle. OpenAI, l’entreprise qui a développé le chatbot, s’est penchée sur la question. Et la réponse fait froid dans le dos : selon elle, seulement 34 métiers sont protégés contre le raz-de-marée IA.

C’est un fait, ce n’est qu’une question de temps avant que les entreprises adoptent en masse l’intelligence artificielle. De là à dire que celle-ci remplacera entièrement l’humain, il y a encore un certain pas à franchir. Pour autant, certains n’hésitent pas à prédire la fulgurante montée en puissance de l’IA dans les milieux professionnels, allant jusqu’à prévoir que celle-ci s’occupera de la moitié du travail d’ici 2025.

Forcément, l’arrivée de ChatGPT sur le marché a mis le feu aux poudres. La puissance du chatbot couplée à sa versatilité phénoménale a de quoi inquiéter de nombreux salariés. Depuis son lancement, les employeurs n’hésitent plus à remplacer leurs effectifs par l’outil, bien moins coûteux. Face à ce phénomène, OpenAI, l’entreprise qui a développé ChatGPT, a voulu évaluer l’impact de leur création sur le monde du travail.

Seulement 34 métiers échapperont au raz-de-marée ChatGPT

Et ses conclusions ne sont pas vraiment réjouissantes. D’après leurs recherches, les auteurs de l’étude estiment que 80 % de la masse salariale américaine sera impactée de près ou de loin par ChatGPT. De plus, 19 % des métiers seront impactés à hauteur de 50 % par l’intelligence artificielle, sans forcément être remplacés entièrement. Certains métiers devraient toutefois être épargnés par la révolution à venir, mais ils sont bien peu nombreux. OpenAI en recense précisément 34. Les voici :

Abatteurs et emballeurs de viande

Aides-couvreurs

Aides-maçons, maçons de blocs, tailleurs de pierre, carreleurs et marbriers

Aides-menuisiers

Aides-peintres, poseurs de papier, plâtriers et stucateurs

Aides-plombiers, plombiers, tuyauteurs et monteurs d’appareils de chauffage

Athlètes et compétiteurs sportifs

Boulonneurs de toits dans l’industrie minière

Coiffeurs

Conducteurs d’engins de pavage, de surfaçage et de damage

Coupeurs et élagueurs à la main

Cuisiniers en restauration rapide

Découpeurs et régleurs de viande, de volaille et de poisson

Fabricants de moules et de noyaux de fonderie

Installateurs et réparateurs de lignes électriques

Installateurs et réparateurs de vitres de véhicules

Plongeurs

Maçons en ciment et finisseurs de béton

Mécaniciens d’autobus et de camions et spécialistes des moteurs diesel

Mécaniciens de motocyclettes

Opérateurs d’engins de battage

Opérateurs d'extracteurs de pétrole et gaz

Opérateurs de derrick, pétrole et gaz

Opérateurs de machines d’excavation et de chargement et d’engins traînants, exploitation minière à ciel ouvert

Opérateurs de matériel agricole

Opérateurs sur bateau

Opérateurs/opératrices de matériel de pose et d’entretien de voies ferrées

Pompistes de têtes de puits

Poseurs de revêtements de sol, à l’exception des tapis, du bois et des carreaux durs

Réparateurs de matériaux réfractaires, sauf briqueteurs-maçons

Réparateurs et changeurs de pneus

Serveurs, employés de restaurants et aides-barmans

Tailleurs de pierre

Verseurs et rouleurs de métaux

Sur le même sujet : Cette IA peut savoir combien vous allez gagner en analysant le texte d’une offre d’emploi

Comme on pouvait s’y attendre, OpenAI liste en premier lieu des métiers manuels, où la génération de texte de ChatGPT se montre de fait peu utile. Alors, est-ce la fin du monde tel qu’on le connaît ? Pas si vite. En premier lieu, il convient de souligner l’évidence : OpenAI prêche pour sa paroisse. Il est nécessairement plus intéressant pour l’entreprise de dire que son outil va révolutionner notre société plutôt que de minimiser son impact.

De plus, on peut arguer que des robots pourront également, à terme, remplacer ces métiers à compétences manuelles. Voire, avec un peu d’imagination, que les IA seront capables de fabriquer elles-mêmes ces robots. Après tout, on estime déjà que l’intelligence artificielle dépassera les humains d’ici 2028. Bref, si impact il y aura bien, les possibilités sont multiples et il encore un peu tôt pour prédire avec certitude ce qui nous attend.

Source : OpenAI