Les disques durs mécaniques pourraient disparaître d’ici la fin de l’année, selon ces analystes

Selon une analyse du cabinet Trendforce, le prix de vente des composants des SSD ne cessera de baisser au cours de l’année 2023. C’est une bonne nouvelle pour les particuliers, puisque cela signifie que les solutions de stockage de haute capacité, les modèles à 2, 3 voire 4 To, vont être toujours plus abordables.

Le prix des SSD est en baisse constante. Cela est dû à une faible demande de la chaîne logistique dans le domaine de la mémoire flash au cours du deuxième trimestre 2022. Trendforce prévoit que le prix de ce composant pourrait encore baisser de 15 % au cours du premier trimestre 2023.

Si la chute est moins importante que celle constatée au trimestre précédent (25 %), elle signale, selon les experts, une tendance lourde pour l’année à venir. Alors que les fondeurs continuent de concevoir des wafers toujours plus denses, les marques vont tenter d’écouler leurs SSD et les cartes SD et microSD de plus faible capacité à bas prix.

Selon ces analystes, les jours des disques durs mécaniques sont comptés

Les fabricants de mémoire flash ralentissent leur rythme de production afin de ne pas inonder le marché de ce type de produits et de ne pas (trop) faire baisser leurs prix. Cela dit, les géants de l’industrie des semi-conducteurs n’abandonnent pas l’idée de proposer des mémoires toujours plus performantes et denses. On attend ainsi toujours le lancement de la nouvelle technologie de mémoire flash NAND 4D à 238 couches de SK Hynix et Micron.

Cela fera fortement baisser le prix du To de données pour les SSD et rendra obsolètes les capacités inférieures à 2 To. La baisse du prix du To et l’augmentation de la capacité de stockage des SSD annoncent donc la fin des disques durs mécaniques. Selon Trendforce, les SSD au format SATA 2,5 pouces d’une capacité inférieure ou égale à 2 To devraient disparaître d’ici la fin de l’année 2023. Même constat pour les microSD : les cartes à 256 Go les plus abordables se négocient à des tarifs si modiques qu’il n’y aura vraiment plus d’intérêt à proposer des cartes avec des capacités inférieures (32 et 64 Go).

