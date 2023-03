Cet informaticien a acheté Windows 10 sur le store de Microsoft. Après avoir constaté que l’OS ne s’activait pas, il a contacté le SAV de la compagnie… qui a utilisé une technique de pirate pour arriver à ses fins.

Quand le SAV de Microsoft utilise une version crackée de Windows 10 pour activer une licence légale

Bleeping Computer relate l’expérience qu’a vécue un informaticien indépendant qui ne parvenait pas à activer Windows 10. Après avoir acheté le logiciel en ligne sur le Microsoft Store, Wesley Pyburn, programmeur et créateur de contenu de son état constate, après plusieurs tentatives, que la clé d’activation de Windows ne fonctionne pas. Il contacte donc le service client de Microsoft en Afrique du Sud, son pays de résidence.

Dans un premier temps, le technicien ne parvient pas non plus à l’aider. Le support le recontacte le lendemain, et demande à prendre la main à distance avec le programme Quick Assist de Windows. La situation vire alors à l’absurde. Wesley déclare ainsi : « aujourd’hui, mon problème a été transmis au niveau supérieur d’assistance. Le support officiel de Microsoft (pas une arnaque) s’est connecté avec Quick Assist et a exécuté une commande pour activer Windows… MEC, C’EST UN CRACK. JE NE MENS PAS […] Il est littéralement plus facile de cracker Windows que d’utiliser la version payante ».

Le technicien a utilisé une version piratée de Windows 10 pour activer la licence du client

Si la technique utilisée par le technicien SAV est connue des utilisateurs de logiciels piratés, cracks et autres warez, elle n’est, en revanche, pas officiellement autorisée par Microsoft, même s’il s’agit de régler le problème pressant d’un client « dans la panade ». L’installation de logiciels piratés pour contourner la protection contre la copie expose les utilisateurs aux scripts et autres malwares.

Dans le cas de Me Pyburn, le technicien SAV s’est rendu sur Massgrave, un site hébergeant des versions des scripts d’activation pour Windows couramment utilisés par les créateurs de copies illégales. Contacté par Bleeping Computer, Microsoft déclare être en train d'enquêter sur cet incident.« Nous prendrons les mesures nécessaires pour garantir le respect des procédures appropriées en matière d’assistance à la clientèle pour nos produits et services » .

Source : Bleeping Computer