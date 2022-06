Le nouveau bracelet connecté Xiaomi Mi Band 7 est déjà à prix soldé, vite !

À peine sorti et déjà en promotion ! Le nouveau bracelet connecté Xiaomi Mi Band 7 bénéficie d'une réduction de plus de 25% chez Amazon pour passer sous la barre des 50 euros. Attention, l'offre promotionnelle ne dure que quelques heures.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

24 heures seulement après avoir été dévoilé officiellement par Xiaomi, le Mi Band 7 fait l'objet d'une vente flash chez Amazon en pleine période de soldes d'été 2022.

Jusqu'à ce jeudi 23 juin 2022, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 7 proposé dans un coloris noir est vendu par le géant du commerce en ligne au prix de 49,99 euros au lieu de 67,37 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de plus de 17 euros de la part d'Amazon. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Pour en revenir au bracelet connecté, le Mi Band 7 de Xiaomi est doté d'un écran AMOLED de 1,62 pouce, d'une autonomie de 14 jours en utilisation standard grâce à sa batterie de 180 mAh, de 110 modes d'entraînements et de l'indice d'étanchéité 5ATM jusqu'à 50 mètres. L'objet connecté permet aussi de suivre la fréquence cardiaque, le sommeil, le VO2 Max, la SpO2, le suivi menstruel, le contrôle du stress et bien plus encore. Enfin, le Xiaomi Mi Band 7 a d'autres fonctionnalités comme les notifications de message/appel, le contrôle de la musique, le déverrouillage du smartphone et les objectifs d'activité.