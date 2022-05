Xiaomi Band 7 officiel : le bracelet connecté le plus vendu du monde revient avec un écran encore plus grand

Xiaomi est de retour avec une nouvelle génération de bracelet connecté, le Xiaomi Band 7. Sans être une révolution, le bracelet propose quelques améliorations bienvenues par rapport au bracelet le plus populaire du marché de 2021, le Mi Band 6.

Xiaomi vient de dévoiler officiellement un nouveau bracelet connecté, le Xiaomi Band 7, aux côtés d’autres appareils tels que les smartphones Redmi Note 11T Pro et Pro+, mais également les écouteurs sans fil Redmi Buds 4 et 4 Pro. Le Xiaomi Band 7 succède directement au Xiaomi Mi Band 6 de 2021.

Avant le lancement, des photos de la boîte avaient déjà dévoilé la plupart des caractéristiques techniques du bracelet, mais nous en savons désormais tout à son sujet. Le principal changement par rapport à la génération précédente est son écran plus large de 1,63 pouce avec une définition de 192 x 490 pixels. Cela le rend 25 % plus grand que celui du Mi Band 6, mais le nouvel écran est surtout plus large, ce qui permettra d’afficher plus d’informations à la fois.

Le Xiaomi Band 7 se rapproche un peu plus des montres connectées

Cette nouvelle génération de Xiaomi Band veut faire trembler les montres connectées grâce à une nouvelle fonctionnalité : un mode Always-On Display. Le bracelet de Xiaomi est enfin capable d’afficher l’heure sur son écran AMOLED même lorsque lorsqu’il est éteint, comme le font la plupart des montres connectées. Pour s’assurer que son bracelet conserve une bonne autonomie de 14 jours, la capacité de la batterie a été revue à la hausse à 180 mAh, contre seulement 125 mAh précédemment.

Au niveau des capteurs, on retrouve un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, et le bracelet propose des fonctionnalités de surveillance du sommeil et du stress. Le bracelet prend en charge 120 modes sportifs, dont la marche, la course à pied, le cyclisme et bien d'autres. Comme d’habitude, le Band 7 est certifié 5 ATM pour la résistance à l’eau, et prend en charge une très large variété de cadrans et de coloris pour les bracelets.

Pour l’instant, le Xiaomi Band 7 est disponible en Chine à partir de 239 yuans (33€) pour la version classique et 279 yuans (39€) pour la version NFC. En France, si Xiaomi applique la même politique que les années précédentes, nous n’aurons pas droit à la version NFC. Pour rappel, le Xiaomi Mi Band 6 avait été lancé à 59,99 euros, il est donc probable que cette nouvelle génération soit placée à un tarif similaire. Il faudra néanmoins patienter encore quelques semaines avant de le voir arriver chez nous.