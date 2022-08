HONOR Band 6 : le bracelet connecté passe sous la barre des 28 €

Besoin d'un bracelet connecté pas trop cher ? Chez Amazon, le HONOR Band 6 passe sous la barre des 28 euros. Une offre très intéressante à saisir dès maintenant, valable dans la limite des stocks disponibles.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le pack Oppo bracelet Band Sport + écouteurs Enco Buds chez Boulanger, c'est au tour d'un autre objet connecté de faire l'objet d'un bon plan sur le site Amazon.

Alors qu'on peut le trouver sur d'autres sites e-commerce à moins de 45 euros, le HONOR Band 6 disponible dans un coloris noir est en vente sur le site du géant du commerce en ligne au tarif de 27,54 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu par un vendeur tiers (99% d'avis positifs) mais expédié par Amazon.

Présenté en même temps que le MagicBook Pro au début de l'année 2021, le Band 6 de la firme HONOR est un bracelet connecté qui possède un écran AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194 x 368 pixels et une autonomie pouvant aller jusqu'à 14 jours. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth et les systèmes d'exploitation mobile iOS et Android, l'appareil prend en charge 10 modes sportifs comme la course en extérieur ou en salle, et le cyclisme. Enfin, il est possible d'obtenir diverses données, notamment la fréquence cardiaque, les calories brûlées et le nombre de pas.