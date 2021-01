Band 6 : Honor présente son bracelet connecté à très grand écran

Honor a présenté son bracelet connecté Band 6. S’il avait déjà été officialisé en novembre dernier pour le marché chinois, nous avons aujourd’hui la confirmation qu’il sera vendu partout dans le monde. La particularité du Band 6 est d’être équipé d’un grand écran AMOLED de 1,47 pouce. Un ordinateur portable, le Honor MagicBook Pro, a également été dévoilé.

Le Honor Band 6 n’est pas vraiment un objet inconnu. Il avait en effet été présenté en Chine il y a quelques mois. La marque -désormais indépendante de Huawei- a décidé aujourd’hui de le commercialiser à l’international.

Le marché est inondé par nombre de bracelets connectés, dédiés à la vie de tous les jours ou au sport. Pour se démarquer, Honor a choisi de miser sur la taille de l’affichage. Le Band 6 est doté d’un écran AMOLED de 1,4 pouce et légèrement incurvé sur les côtés.

A lire aussi – Test Honor Watch GS Pro : la montre connectée à l’autonomie record

En plus de cela, le Band 6 offre tout un tas de fonctionnalités que l’on retrouve déjà un peu partout. Le bracelet est équipé d’un capteur pour la fréquence cardiaque, pour le sommeil, pour la mesure de l’oxygène dans le sang et pour le suivi du cycle féminin. L’objet est proposé à un tarif agressif, puisque son prix conseillé est de 35 dollars. Bien entendu, il peut évoluer selon les pays.

L’Honor Magicbook Pro aussi présenté

En plus de son Band 6, Honor a présenté son nouvel ultra-portable : l’Honor Magicbook Pro. Là aussi, l’objet n’est pas nouveau, mais il est décliné cette fois avec un processeur Intel Core i5 en plus d’un processeur Ryzen. Il faut également noter la présence d’un GPU GeForce MX350. Le PC peut accueillir jusqu’à 16 Go de RAM ainsi que 512 Go de mémoire. Son écran LCD est lui de 16,1 pouces, format maintenant bien implanté dans le monde des PC. Il sera vendu autour des 1000 dollars.

Les annonces sont loin d’être terminées. La marque chinoise devrait bientôt présenter son premier smartphone 5G, le Honor View 40. Il sera équipé d’un processeur MediaTek. Dans le futur, Honor devrait collaborer avec Qualcomm pour ses terminaux. Une chose possible, étant donné qu'elle a pris son indépendance vis-à-vis de Huawei et qu’elle n’est donc plus soumis à un embargo.