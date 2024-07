Un pack Xiaomi est vendu à prix très réduit chez Boulanger. Pour la fin des soldes d'été, le site marchand français propose une réduction totale de 300 euros sur l'achat d'un pack incluant le Xiaomi 13T et le Xiaomi Band 8 Pro.

L'enseigne Boulanger anticipe la fin des soldes d'été 2024 en proposant déjà des produits high-tech à prix bradé, comme ce pack Xiaomi composé d'un smartphone et d'un bracelet connecté. Affiché en temps normal à 650,99 euros, le bundle constitué du Xiaomi 13T et du Xiaomi Band 8 Pro voit son prix baisser à 449,99 euros. En plus de la réduction de 200 euros, il est possible de bénéficier d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Au total, l'ensemble revient donc à 349,99 euros maximum.

Dévoilé en même temps que le modèle Pro, le Xiaomi 13T est un smartphone qui embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le téléphone est aussi équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du système d'exploitation mobile Android 13 et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 120W.

Quant au Band 8 Pro, le bracelet connecté de Xiaomi possède un écran tactile couleur AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 194 x 368 pixels et une luminosité jusqu'à 450 nits. On retrouve également un capteur 6 axes haute précision, un capteur de fréquence cardiaque PPG, une étanchéité jusqu'à 50 mètres, un compteur de pas, plus de 110 modes Sport, la notification de messages/appels, le Bluetooth 5.0, une batterie de 200 mAh et une autonomie jusqu'à 14 jours.