Boulanger baisse drastiquement le prix du pack Samsung Galaxy S24 + Buds 3

Le site e-commerce français Boulanger vous donne l'occasion d'économiser plus de 300 euros sur l'achat d'un pack Samsung constitué du smartphone Galaxy S24 et des écouteurs Galaxy Buds 3.

Les smartphones Samsung de la gamme Galaxy sont à l'honneur sur le site Boulanger. Après le Galaxy S24 Ultra à prix très réduit et le Galaxy Z Flip 6 à presque moitié prix, c'est au tour du Galaxy S24 d'être victime d'une belle chute de prix.

Proposé sous forme de pack avec des écouteurs Galaxy Buds 3, le smartphone Galaxy S24 incluant 128 Go d'espace de stockage revient précisément à 569,99 euros au lieu de 899,99 euros. La réduction totale de 330 euros est obtenue grâce au code promo GALAXY50, à une remise de 80 euros pour les membres du Club, à bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone et à une ODR de 100 euros de Samsung.

Le pack Samsung Galaxy S24 + Buds 3 est 330 € moins cher chez Boulanger

Lancé au début de l'année 2024 et issu des Galaxy S24 Series, le S24 de la gamme Galaxy est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. On trouve aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Samsung Exynos 2400 ainsi qu'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 25 Watts. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche One UI 6.1.

Pour les amateurs de photographies, l'APN du Galaxy S24 est constitué d'un triple capteur principal de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP dédié à la prise de selfies. Pour en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez surtout pas à consulter nos articles liés à la prise en main du Samsung Galaxy S24 et au test du Galaxy S24.

Quant aux Galaxy Buds 3 de Samsung, ce sont écouteurs intra-auriculaires sans fil qui disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, d'un transducteur de 11 mm et de trois microphones pour un grand confort d'appel. La paire d'écouteurs embarque également une réduction active de bruit avec capacité à réduire le bruit de fond jusqu'à 99%, l'indice d'étanchéité IP57 et surtout une batterie de 48 mAh qui lui donne la possibilité d'être autonome au cours d'une durée maximale de 30 heures par l'intermédiaire de l'étui de charge fourni.