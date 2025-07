Bose QuietComfort Ultra Earbuds : Amazon casse le prix des écouteurs, ils n’ont jamais été aussi abordables !

Le top départ du Prime Day est lancé ! Durant 3 jours seulement, Amazon brade de nombreux produits high-tech. C’est le cas des Bose QuietComfort Ultra Earbuds qui se retrouvent à 199,95 € au lieu de 349,95 €. C’est un excellent prix pour des écouteurs avec de telles caractéristiques !

Cette année encore, en parallèle des soldes, Amazon a décidé de brader les écouteurs pendant le Prime Day. Tout comme les AirPods 4, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds n’échappent pas à la chute de prix. Du 8 au 11 juillet, vous pouvez vous les offrir à 199,95 € seulement.

Mais pour profiter de cette impressionnante offre, vous devez être membre Prime. Les promotions durant le Prime Day sont en effet réservées aux abonnés d’Amazon. Ça n’est pas encore le cas ? Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. Le géant du e-commerce vous donne même la possibilité d’essayer gratuitement l’abonnement Prime durant 30 jours. En devenant membre, en plus des belles réductions, vous pouvez profiter dès maintenant des nombreux avantages comme Prime Vidéo ou encore la livraison accélérée offerte.

Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont à prix cassé pour le Prime Day

Bose s’impose depuis longtemps comme une référence dans l’univers de l’audio, et ses écouteurs sans fil QuietComfort Ultra Earbuds viennent encore le prouver. Ce modèle true wireless combine confort et immersion grâce à une réduction active du bruit qui figure parmi les plus impressionnantes du marché.

Ces écouteurs intelligents sont capables d’ajuster la restitution sonore en fonction de la morphologie de vos oreilles, pour une expérience personnalisée et parfaitement équilibrée. La réduction active du bruit peut être réglée très finement depuis l’application Bose Music. Dix niveaux sont proposés, du mode transparent qui laisse passer les bruits extérieurs jusqu’à une isolation maximale pour vous couper totalement de votre environnement.

Côté autonomie, les QuietComfort Ultra Earbuds offrent jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction du bruit activée au maximum. Une charge rapide de 20 minutes suffit pour repartir pour 2 heures supplémentaires, et l’étui fourni permet de recharger les écouteurs trois fois avant de devoir lui-même être rebranché, portant l’autonomie globale à 24 heures.

Ces écouteurs incarnent parfaitement le savoir‑faire de Bose : une technologie de pointe, une conception soignée et un usage pensé pour le confort quotidien. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test dédié aux Bose QuietComfort Ultra Earbuds.