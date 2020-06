Borne de recharge pour voiture électrique : où trouver des stations en France ?

Besoin de trouver une borne de recharge pour votre voiture électrique ? La France comptera quelque 100 000 stations d’ici la fin de l’année 2021, promesse d’Emmanuel Macron pour booster les ventes de véhicules. En attendant, il faut souvent planifier ses voyages et parfois souscrire à une multitude de cartes et badges pour avoir accès à des recharges là où c’est possible de se brancher. Dans ce dossier, nous vous proposons de localiser les infrastructures proches, mais nous parlerons aussi des badges donnant accès à la majeure partie d’entre elles sans multiplier les abonnements.

Les voitures électriques commencent à faire partie du paysage urbain avec entre 20 000 et 30 000 immatriculations par an… mais qu’en est-il des bornes de recharge ? Sur le site du ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, on apprenait en fin d’année 2019 que l’objectif est de porter leur nombre à 45 000 à l’horizon 2020.

Un chiffre qui a été mis à jour en mai 2020 par Emmanuel Macron. À l’occasion de la présentation de son plan de soutien au secteur automobile français, le président de la République a affirmé qu’il y aurait 100 000 bornes disponibles en France avant la fin de l’année 2021. Et les autoroutes seraient équipés de bornes de charge rapide tous les 150 kilomètres.

Le nombre de stations de charge n’est cependant pas le seul problème. Les stations ne sont pas gérées par un acteur unique. Et, contrairement aux stations essence, il n’est pas toujours possible de les utiliser autrement qu’avec un badge ou carte d’accès. Pour ne rien arranger, toutes n’ont pas de prises compatibles avec tous les véhicules… Voici comment localiser et bien choisir votre station.

Plusieurs cartes peuvent vous aider à trouver rapidement une borne de charge. Cliquez simplement sur le lien permettant d’accéder à la carte. Vous pouvez également vous tourner vers certains parkings Indigo (anciennement Vinci).

Carte des Superchargeurs Tesla

Si vous êtes propriétaire d’une Tesla, vous pouvez opter pour la carte officielle du constructeur, avec ses stations disponibles et un certain nombre de stations en construction :

Carte Chargemap

Une autre ressource utile, quelle que soit, cette fois-ci, la marque de votre véhicule, c’est la carte Chargemap. Une carte extrêmement détaillée et qui permet de facilement trouver la combinaison de prises et de modes de charge. Il ne nous est pas possible de l’intégrer, d’autant que le site est sur inscription (gratuite). Mais vous pouvez y accéder via le lien ci-dessous :

Les parkings Vinci / Indigo

Le moteur de recherche du site des parkings Indigo (anciennement Vinci) permet de trouver facilement ceux qui disposent d’une station de charge pour véhicules électriques :

Google Maps et la localisation des stations

Depuis octobre 2018, une mise à jour de Google Maps permet d’afficher les stations de recharge disponibles dans une zone. Une nouvelle mise à jour publiée en avril 2019 ajoute une nouveauté intéressante : Google Maps indique aussi si des bornes sont en cours d’utilisation en temps réel. Enfin, une troisième mise à jour, déployée en décembre 2019, permet d’afficher la liste des formats de prises proposés par la borne. Cela permet de sélectionner une borne sans craindre de ne pas pouvoir recharger quand vous arrivez à destination.

Bornes de recharge pour voiture électrique : 4 types de prises différentes

Là encore, contrairement à la station essence, il ne suffit pas de se rendre à n’importe quelle borne de charge pour faire son plein. Il y a deux raisons à cela : d’abord, toutes les voitures électriques et les bornes de recharge n’ont pas le même type de connecteur. Les différentes prises sont en cours de normalisation au sein de l’Union européenne, ce qui devrait, à terme, aller vers plus de simplicité. Mais en attendant, certaines permettent de recharger une grande variété de véhicules, la plupart en version lente, tandis que d’autres sont exclusives à certaines marques. À condition d’avoir en votre possession le bon câble. En général, c’est lorsque vous tombez sur un chargeur rapide qu’il faut le plus se soucier de ces problèmes de compatibilités, car au-delà de 20kW, le câble et son connecteur, donc, sont obligatoirement attachés à la borne.

Il convient donc de se renseigner sur le facteur de forme de la prise utilisée par votre véhicule. Celles-ci sont principalement de 4 types :

CHAdeMo : utilisée surtout par les constructeurs japonais et est-asiatiques (Nissan, Mitsubishi, Kia, Tesla via adaptateur…)

: utilisée surtout par les constructeurs japonais et est-asiatiques (Nissan, Mitsubishi, Kia, Tesla via adaptateur…) Combo CSS : constructeurs allemands (BMW, Volkswagen, Audi…)

: constructeurs allemands (BMW, Volkswagen, Audi…) Tesla Supercharger

Type 2 avec recharge rapide (Tesla et Renault Zoé)

Bornes de recharge : méfiez-vous des stations lentes

À côté de ces types de prises, il y a principalement 4 modes de charge :

Mode 1 : prise fixe non dédiée (mode de charge lent sur le réseau électrique classique)

: prise fixe non dédiée (mode de charge lent sur le réseau électrique classique) Mode 2 : prise non dédiée avec dispositif de protection incorporé au câble (mode de recharge lent ou rapide avec fonctionnalités intelligentes)

: prise non dédiée avec dispositif de protection incorporé au câble (mode de recharge lent ou rapide avec fonctionnalités intelligentes) Mode 3 : prise fixe sur circuit dédié (mode de charge rapide)

: prise fixe sur circuit dédié (mode de charge rapide) Mode 4 : connexion CC (mode de charge rapide optimisé)

En fonction de la marque de votre véhicule et des adaptateurs disponibles, vous avez donc accès à plus ou moins de bornes de recharge. Qui ne sont pas forcément rapides. Ce qui signifie une différence entre près d’une heure de charge et plusieurs heures (voire le restant de la journée) dans le cas de la recharge lente. Ce sont des données à prendre en compte lors du choix d’une marque de voiture électrique, en fonction, bien sûr, de l’utilisation que vous prévoyez d’en faire et bornes disponibles alentour.

Heureusement, il existe des solutions – des cartes uniques permettant d’accéder à plusieurs réseaux de bornes. Voici quelques-uns de ces services :

EasyTrip KiWhi : 22 000 points de charge déjà accessibles (100 000 prochainement, selon la firme). Elle se divise en deux formules : la première est sur abonnement ( 24€ par an ) et donne accès à des recharges de 35 centimes d’euros par acte. La seconde suppose un achat unique de 19 € pour la carte , et un simple paiement à l’acte (qui passe à 70 centimes d’euros la recharge).

) et donne accès à des recharges de 35 centimes d’euros par acte. La seconde suppose un achat unique de , et un simple paiement à l’acte (qui passe à 70 centimes d’euros la recharge). ChargeMap Pass : le même site dont nous vous parlions pour les cartes de bornes de recharge propose une carte d’accès unique à 19,90 € et facture « une commission raisonnable » à chaque acte, sans plus de précision. Vous pouvez vous donner une idée du nombre de bornes accessibles via la carte ChargeMaps plus haut en activant le filtre ChargeMaps Pass.

et facture « une commission raisonnable » à chaque acte, sans plus de précision. Vous pouvez vous donner une idée du nombre de bornes accessibles via la carte ChargeMaps plus haut en activant le filtre ChargeMaps Pass. Freshmile Pass : le site propose un porte-clé RFID donnant accès à 50 000 points de charge. Elle coûte 4,99 € en achat unique – le site se contente de parler de tarifs de charge raisonnable, mais il est possible de les consulter pour chaque station via leur carte et application.

en achat unique – le site se contente de parler de tarifs de charge raisonnable, mais il est possible de les consulter pour chaque station via leur carte et application. IZIVIA Pass (EDF) : le réseau IZIVIA, filiale d’EDF, propose un accès à plus de 100 000 bornes de recharge en France et en Europe. L’abonnement donne aussi accès au réseau Corri-Door avec 200 bornes dispersées sur le réseau d’autoroutes de France (une borne tous les 80 km). Plusieurs formules d’abonnements sont disponibles pour les particuliers et les pros dès 0€ par mois et 1 €/5mn .

. New Motion (Carte Shell Recharge) : accédez à un réseau de 135 000 bornes publiques, réparties dans 35 pays. La carte de recharge est gratuite : vous ne payez que la recharge.

Plugsurfing : Accédez à 135 000 bornes de recharge partout en Europe pour seulement 9,95 € (coût de la carte). Selon la station vous paierez un prix fixe, la durée de la recharge, ou l’énergie consommée.

