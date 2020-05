Voiture électrique : 100 000 bornes de recharge seront installées d’ici fin 2021 selon Macron

Emmanuel Macron annonce que 100 000 bornes de recharge seront installées en France d’ici la fin de l’année prochaine. Sur les autoroutes, il sera possible de recharger une voiture tous les 150 kilomètres avec des bornes compatibles charge rapide. Le but est de rassurer les consommateurs qui veulent passer à l’électrique.

Nous avons suivi pour vous la conférence de presse d’Emmanuel Macron organisée à l’usine Valeo d’Étaples où il a présenté son plan de relance du secteur automobile français. Un plan de relance qui comprend un volet long terme avec le retour en France de la production de véhicule électrique. Le Président souhaite que la France produise 1 million de véhicules électriques par an d’ici 2025. Peugeot et Renault seront mis à contribution, évidemment. L’État investira aussi dans des domaines d’avenir pour l’automobile, comme les batteries et les véhicules électriques.

Le plan s’appuie aussi sur un volet court terme avec un renforcement du bonus écologique et de la prime de conversion, deux dispositifs qui visent à encourager les Français à acheter un véhicule neuf hybride ou électrique. Car les constructeurs automobiles ont besoin d’écouler les 400 000 voitures qui n’ont pas trouvé preneur depuis le début de la crise.

Cependant, l’un des arguments en défaveur de l’achat d’un véhicule purement électrique est la recharge de la batterie. D’abord, le nombre de bornes est trop faible. Ensuite, le temps de recharge peut être long en fonction de la borne et de la puissance de charge acceptée par la voiture (sans oublier qu’il faut parfois faire la queue). Enfin, si l’autonomie était comparable à celle d’un véhicule thermique, il y aurait moins besoin de le recharger.

150 kilomètres entre deux bornes de charge rapide

Pour lever en partie cette crainte et encourager les particuliers (et les professionnels) à investir, Emmanuel Macron a annoncé un plan de déploiement national de borne de recharge. L’objectif : disposer d’un parc de 100 000 bornes installées sur l’ensemble du territoire. Elles seront placées dans les villes, dans des copropriétés, sur les grands axes routiers et, bien sûr, sur les autoroutes. Sur ces dernières, Emmanuel Macron souhaite installer des bornes de recharge rapide qui seront espacées de 150 kilomètres maximum. Ainsi, même les véhicules dits urbains pourront se déplacer plus facilement.

Ces 100 000 bornes seront prêtes à accueillir les usagers d’ici la fin de l’année 2021, soit dans un an et demi, à en croire le président de la République. Il explique qu’il s’agit du plan le plus ambitieux au niveau européen en matière de véhicule propre.