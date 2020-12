Découvrez la première vraie station-service 100% dédiée aux voitures électriques

GRIDSERVE vient d’ouvrir la première station-service digne de ce nom 100% dédiée aux voitures électriques, avec 36 chargeurs rapides alimentés par de l’énergie verte, et un magasin avec un peu de restauration, exactement comme dans une station-service classique. La station est la première d’un réseau de 100 stations-service que GRIDSERVE compte construire au Royaume-Uni.

Les voitures électriques ont beau avoir de nombreux atouts, leur adoption est lente. Il faut dire que l‘autonomie de la plupart des voitures électriques actuelles est plutôt limitée et que la recharge, même rapide, prend un certain temps. Pour l’heure, charger sa voiture électrique se résume à trouver une borne. Il y en a parfois deux ou trois dans les stations services classique, mais en général, les bornes de charge sont éloignées de magasins où vous pourriez vous détendre pendant que la voiture se charge.

C’est l’un des problèmes avec les stations de charge actuelles, y compris le réseau de Superchargeurs installé par Tesla. Pour ne rien arranger, il faut parfois faire la queue dans certains points de charge, ce qui, au vu du temps de chargement de ces véhicules, peut vite devenir décourageant. Mais heureusement les choses évoluent vite. Comme le rapporte Electrek, la première vraie station-service 100 % dédiée aux voitures électriques vient d’être ouverte par la firme GRIDSERVE en Grande-Bretagne, près de Braintree, Essex, dans le sud de l’Angleterre.

Cette station-service, baptisée Electric Forecourt, ressemble à n’importe quelle autre station-service. Avec ses « pompes » (ici il s’agit de 36 chargeurs rapides) sous des porches en taule, et un magasin, doté d’un café, d’un bureau de poste d’un marchand de livres et de magazines (WHSmith), en plus de toilettes, espace détente avec des vélos qui génèrent de l’électricité. Une recharge classique de 20% à 80% y coûte en moyenne 10 Livres Sterling, soit 11 euros. L’électricité que vous y achetez est propre. Elle est produite à la fois sur site, via des panneaux solaires qui recouvrent le toit du magasin et des porches, et hors site via des fermes solaires gérées par GRIDSERVE.

GRIDSERVE précise qu’une batterie de 6 MWh installée dans la station-service permet de gérer l’approvisionnement énergétique et de profiter de tarifs qui restent toujours bas. Le PDG de GRIDSERVE explique : « la recharge des voitures électriques doit être simple et ne pas provoquer d’anxiété, c’est pourquoi nous avons conçu nos ‘Electric Forecourts’ entièrement autour des besoins des conducteurs, en mettant à jour le modèle traditionnel de la station-service à pétrole pour un monde 0 émissions carbone tout en délivrant la confiance dont les gens ont besoin pour passer à l’électrique dès aujourd’hui – une décennie avant l’interdiction en 2030 des voitures essence et diesel [au Royaume-Uni, ndlr] ».

Cette station-service est la première d’un réseau qui en comptera, à terme, une centaine. Il n’est pour l’heure pas prévu d’expansion sur le continent. Néanmoins, cette initiative donne un aperçu de ce que des opérateurs concurrents pourraient y mettre en place dans les prochaines années.

