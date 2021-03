Carrefour va installer 2000 bornes de recharge en France d’ici 2023

Le groupe Carrefour vient d'annoncer l'installation de 2000 bornes de recharge sur les parkings de ses hypermarchés d'ici 2023. Pour ce faire, l'enseigne a signé un partenariat avec Meridiam, une société spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'infrastructures publiques.

Comme vous le savez probablement, les voitures électriques sont amenées à devenir la norme d'ici une vingtaine d'années. Dès 2035, l'Union européenne compte d'ailleurs interdire la vente de voitures diesel et essence. Sachant cela, de nombreuses entreprises et constructeurs automobiles ont d'ores et déjà pris le virage de la mobilité électrique.

On pense notamment à Peugeot qui souhaite proposer ses futurs 208 en motorisation électrique seulement. Ou encore à Ford qui vient d'annoncer qu'il ne vendra plus que des véhicules électriques en Europe d'ici 2030. Ce lundi 10 mars 2021, c'est au tour de Carrefour de s'engager en faveur de la mobilité électrique.

La première enseigne de France à proposer des bornes de recharge

Carrefour devient en effet “la première enseigne à proposer une offre complète de bornes de recharge pour véhicules électriques”, annonce l'entreprise dans un communiqué officielle. Afin d'attendre l'objectif de 100 000 bornes de recharge installées en France d'ici fin 2021 fixé par Emmanuel Macron, Carrefour veut faciliter “la mobilité de ses clients” en équipant ses hypermarchés avec des bornes de recharge.

Au total, ce sont plus de 2000 bornes qui vont êtes déployées d'ici 2023, et ce grâce à l'aide de Meridiam. Cette société est spécialisée depuis 2005 dans le développement, le financement et la gestion de projets d'infrastructures publiques sur le long terme. On compte des infrastructures de Meridiam un peu partout autour du globe, notamment en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe.

Une puissance entre 22 et 350 Kw

D'après Carrefour, ces bornes de recharge pourront offrir entre 22 et 350 Kw de puissance et elles seront toutes alimentées par “une énergie verte”. Plusieurs “forfaits” seront à disposition des clients. Ainsi, les titulaires d'une carte de fidélité ou d'une carte Carrefour Pass pourront profiter d'une offre “Confort”, soit une heure de recharge gratuite via des bornes de 22 Kw.

Les clients en besoin de plus de puissance pourront quant à eux jouir d'un service de recharge ultra-rapide, avec des bornes allant de 50 à 350 Kw de puissance. Grâce à ces bornes, les utilisateurs pourront recharger intégralement les batteries de leur véhicule entre 15 et 45 minutes. Enfin, les vélos et scooters électriques ne sont pas oubliés, avec des solutions de recharge gratuites également.

“Ce déploiement ambitieux est un nouvel engagement de Carrefour destiné à faciliter la transition énergétique. Grâce à notre maillage territorial, le service de recharge Carrefour sera l'un des plus étendus du pays, mais aussi l'un des plus qualitatifs : 56 % de ces bornes seront des superchargeurs”, promet Jérôme Nanty, directeur exécutif des Ressources humaines et Patrimoine pour le groupe Carrefour et la France.

Source : Carrefour