SSD interne pas cher : bon prix sur le PNY CS900 de 120 Go chez Amazon

Besoin d'un SSD interne pas cher pour votre ordinateur ? Chez Amazon, le PNY CS900 d'une capacité de stockage de 120 Go est à moins de 16 euros ; à 15,99 euros pour être plus précis. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce deal consacré au domaine de l'informatique, nous vous invitons à prendre la direction du site Amazon où un SSD interne fait l'objet d'une offre intéressante à saisir en cette période de rentrée.

Pendant une durée indéterminée, le PNY CS900 de 120 Go est vendu par le célèbre site e-commerce au prix de 15,99 euros. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison standard en point relais.

Idéal pour booster les performances globales d'un ordinateur, le PNY CS900 est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces. Du côté de ses principales caractéristiques, le SSD dispose de vitesses séquentielles de 550 Mo/s en lecture et de 515 Mo/s en écriture.

L'accessoire affiche des dimensions de 10 x 7 x 0.7 cm et un poids léger de 40 grammes. Pour terminer, le CS900 de la marque PNY qui est compatible avec les systèmes d'exploitation Linux, Apple MacOS et Microsoft Windows possède une garantie de trois ans de la part du constructeur.