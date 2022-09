MacBook Pro : baisse de prix sur le modèle 2021 avec la puce Apple M1 Pro

Alors que la keynote de rentrée 2022 d'Apple se tiendra dans quelques heures, le modèle 2021 du MacBook Pro fait l'objet d'une baisse de prix intéressante chez Amazon. L'ordinateur portable de la marque à la pomme passe en effet sous les 2 000 euros.

Après les écouteurs AirPods 2 à moins de 100 euros et l'iPhone 12 sous les 600 euros, c'est au tour d'un ordinateur portable d'Apple d'être victime d'un bon plan chez Amazon.

Juste avant la keynote de rentrée d'Apple de ce 7 septembre 2022, le MacBook Pro 2021 proposé dans son modèle 512 Go et en deux coloris au choix est vendu par le géant du commerce en ligne à 1 999 euros au lieu de 2 249 euros ; soit une remise immédiate de 250 euros de la part d'Amazon. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire et à la livraison gratuite à domicile.

Décliné en deux versions, l'Apple MacBook Pro 2021 associé au deal Amazon est doté d'un écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces avec une résolution native de 3 024 x 1 964 à 254 pixels par pouce, d'une luminosité maximale de 1 000 nits de luminosité, d'un contraste de 1 000 000:1, d'une large gamme de couleurs (P3) et des technologies True Tone et ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant les 120 Hz.

On retrouve aussi le processeur Apple M1 Pro, une mémoire vive de 16 Go de RAM, trois ports Thunderbolt 4 (USB‑C), un lecteur de carte SDXC, un port HDMI, une prise casque jack 3,5 mm, un port MagSafe 3, la connectivité sans fil Wi‑Fi 6 802.11ax, la technologie sans fil Bluetooth 5.0 et le système Apple macOS Monterey 12.0.