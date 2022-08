L'heure de la rentrée 2022 a sonné pour certains d'entre vous et il est peut-être temps de changer de souris d'ordinateur. En ce moment, l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S est à moins de 35 euros chez Amazon et sur le site Cdiscount.

Voici donc un bon plan intéressant à saisir en cette période de rentrée 2022 ! Au cours d'une offre à durée indéterminée, Amazon et Cdiscount permettent à leurs clients respectifs d'avoir une bonne souris sans fil de la marque Logitech.

En effet, la Logitech MX Anywhere 2S proposée dans un coloris gris/noir est vendue par les deux sites e-commerce à 34,99 euros. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile ou en point relais.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac et idéale pour une utilisation Bureautique, la MX Anywhere 2S de Logitech est une souris sans fil qui vous donne la possibilité de contrôler facilement plusieurs dispositifs. Composé de 7 boutons, l'accessoire fonctionne sur toutes les surfaces, y compris le verre, avec une haute précision atteignant les 4 000 PPP. Alimentée par une pile rechargeable, la souris sans fil est livrée avec un récepteur Unifying permettant la liaison avec l'ordinateur de bureau ou le PC portable.