Vente flash : profitez d’Office 2021 à 13,05€ et de Windows 11 Pro à 10,25€ chez Godeal24

Pendant quelques jours, Godeal24 vous propose une vente flash à ne pas rater avec notamment Office 2021 et Windows 11 Pro à prix mini. On vous explique tout ci-dessous.

Des centaines de millions de personnes dans le monde utilisent Microsoft Office pour travailler et étudier, que ce soit à la maison, au bureau, en classe ou dans ces 3 lieux. Il existe plusieurs manières de se procurer Office, ou plutôt de se procurer une licence Microsoft Office. Vous pouvez notamment vous procurer une licence autonome (aussi appelée licence locale ou permanente).

Ces licences permettent d'installer et de mettre à jour des applications sur un seul PC. Vous pouvez alors utiliser les applications Microsoft Office comme vous le souhaitez, même hors ligne, et prendre en charge la collaboration entre plusieurs personnes. Ces licences se font via un achat unique et pour la vente flash de milieu d'année chez Godeal24, vous pouvez en profiter à partir de 24,25€ pour Office 2021 Pro. Et si vous achetez en pack, le prix de la licence descend à 13,05€/PC.

Les offres Microsoft Office à partir de 13,05€ chez Godeal24

Parmi toutes les offres, Godeal24 vous propose :

Les offres Windows 10 à prix mini chez Godeal24

A l'heure actuelle, Windows 10 est la version du système d'exploitation la plus stable. Les performances de la carte graphique, du disque dur, de l'écran et du son sous Windows 10 sont, en effet, extrêmement fluides et proches de la perfection. Problème : la boutique Microsoft ne vend plus de licences Windows 10. Vous pouvez cependant acheter une licence Windows 10 Pro authentique et bon marché chez Godeal24 pour seulement 7,25€. Et bonne nouvelle : ces licences prennent en charge la mise à jour gratuite vers Windows 11 Pro.

Parmi les offres, le site propose :

Et pour encore plus d'économies, achetez un pack :

Avec le code SGO50, vous pouvez en prime profiter de -50% de réduction sur les offres suivantes :

Découvrir toutes les offres

Et pour encore plus d'outils au meilleur prix :

Voir toutes les offres

Comment payer sa commande Godeal24 ?

Pour payer vos logiciels, rendez-vous sur le récapitulatif de votre commande et continuez en tant qu'invité avant de remplir les informations de paiement.

Sélectionnez ensuite CWALLETCO et cliquez sur “Continuer”.

Vérifiez ensuite votre commande et cliquez sur “Passer la commande”.

Vous êtes ensuite redirigé vers cette page. Cliquez sur “Choisir une méthode de paiement”.

Finalement, choisissez Paypal par exemple pour payer votre commande.

Chez Godeal24, vous économisez de l'argent et du temps et vous profitez de licences très connues à prix réduit ! Windows et Microsoft Office sont ainsi disponibles au meilleur prix ! En prime, le site vous propose la livraison numérique. Vous pouvez ainsi profiter de votre logiciel directement après votre paiement depuis votre boîte mail. Et si vous avez besoin d'encore plus d'arguments, sachez que Godeal24 profite d'une moyenne de satisfaction exceptionnelle de 98% sur le site d'avis Trustpilot. Enfin, en cas de problème, vous pouvez contacter le service client 24h/24 et 7J/7 par mail via l'adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.