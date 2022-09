Bon prix sur ce pack Google Pixel 6a + Nest Audio pour les French Days

Offre intéressante à saisir chez Cdiscount à propos d'un pack Google pour les French Days ! Le site e-commerce français propose en effet le smartphone Pixel 6a et l'enceinte Nest Audio pour moins de 460 euros.

Au cours des French Days 2022, Cdiscount propose à ses clients de se procurer un pack Google incluant un smartphone et une enceinte connectée sous les 460 euros. En effet, le bundle comprenant le Pixel 6a et le Nest Audio est vendu à 459 euros.

Dévoilé pendant la conférence Google I/0 2022, le Google Pixel 6a est équipé d'un écran AMOLED tactile de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le smartphone est aussi doté d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, du processeur Google Tensor, d'une batterie d'une capacité de 4410 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

Pour l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 8 MP. Quant à la connectique, la norme Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, le NFC, l'USB Type-C et le GPS sont notamment de la partie. Pour en savoir plus, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Google Pixel 6a.