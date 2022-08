Xiaomi P1E : le modèle 32″ de la Smart TV avec Android est à 199 €

À l'occasion d'une vente flash chez Amazon, le téléviseur Xiaomi P1E de 32 pouces bénéficie de 30 euros de remise immédiate pour passer au prix de 199 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

C'est dans le cadre d'une vente flash prenant fin ce dimanche 7 août 2022 qu'Amazon propose à ses clients d'acquérir un téléviseur à prix réduit de la marque Xiaomi.

Le Xiaomi P1E de 32 pouces avec Android est en effet vendu au tarif de 199 euros au lieu de 229 euros ; soit 30 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec la technologie Smart TV et le système Android 11.0 permettant de retrouver diverses applications de streaming, le téléviseur en question dispose d'un écran LED avec une résolution HD de 1366 x 768 pixels, 16,7 millions de couleurs et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L'appareil prend également en charge les technologies Dolby AudioTM et DTSHD Dual Decoding. Côté connectique, on retrouve notamment deux ports HDMI. Enfin, le P1E de Xiaomi qui est garanti deux ans est essentiellement fourni avec une télécommande Bluetooth 360°.