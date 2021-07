Bon prix sur la manette Xbox Pulse Red à l’occasion des soldes d’été

À la recherche d'une deuxième manette pour votre console Xbox Series ? Profitez de ce bon plan Fnac qui vous permet de vous procurer la manette sans fil Xbox Pulse Red à un bon prix à l'occasion des soldes d'été. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

La Fnac a décidé de faire plaisir aux possesseurs de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S en cette période de soldes été Fnac Darty 2021.

La manette sans fil Xbox disponible dans son modèle Pulse Red est vendue à 50,99 euros sur le site e-commerce français. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile ou en magasin Fnac.

À propos de ses points forts, la manette Xbox Series est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est équipé d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Grâce à cette manette, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC tournant sous Windows 10 et les appareils fonctionnant sous Android.