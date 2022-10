Avant le Black Friday, l’iPhone 13 (128 Go) est à un bon prix pour les clients Carrefour

Avis aux clients Carrefour titulaires d'une carte de fidélité ! Grâce à l'achat de l'iPhone 13 sur le site e-commerce de la grande distribution, vous pouvez obtenir 60 euros sur la cagnotte associée au compte fidélité.

Jusqu'au mardi 15 novembre 2022, soit 10 jours avant le Black Friday, l'iPhone 13 proposé dans son coloris bleu et sa version 128 Go fait l'objet d'une offre attractive chez Carrefour.

Affiché au tarif de 819 euros sur le site marchand de Carrefour, le téléphone de la marque Apple est au prix de revient de 759 euros. Pour information, les 60 euros de remise iront directement sur la cagnotte du compte fidélité Carrefour et la livraison à domicile ou en point relais est gratuite.

Lancé en même temps que les modèles mini, Pro et Pro Max à l'automne 2020, l'iPhone 13 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo est composée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Si vous voulez plus d'informations sur l'appareil, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'Apple iPhone 13.