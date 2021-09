Fire TV Stick 4K Ultra HD : le lecteur multimédia d’Amazon est de retour à un bon prix

C'est sûrement le bon moment pour acheter le Fire TV Stick 4K Ultra HD ! Chez Amazon et Boulanger, le célèbre lecteur multimédia du géant de l'e-commerce passe sous les 40 euros grâce à une réduction de 33%.

Alors que le modèle Max disponible en précommande sortira le 7 octobre prochain, la version Ultra HD du Fire TV Stick 4K est affichée à prix réduit chez Amazon et Boulanger.

En effet, le Fire TV Stick 4K Ultra HD est vendu au tarif promotionnel de 39,99 euros au lieu de 59,99 euros ; soit une remise immédiate de 20 euros de la part des deux revendeurs. Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si la livraison à domicile est choisie.

Idéal pour du streaming 4K cinématographique avec Dolby Vision, le Fire TV Stick 4K Ultra HD se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Concernant ses principales caractéristiques, le stick embarque un processeur Quadricœur 1,7 GHz, une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, un espace de stockage internet de 8 Go pour les applications et les jeux, le Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et le Bluetooth. L'appareil est livré dans une boîte contenant une télécommande vocale Alexa, un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI, 2 piles de type AAA et un guide de démarrage.