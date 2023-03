Bon prix sur cet écran PC Samsung 34″ Ultra WQHD chez Cdiscount

Envie de vous procurer un écran PC de 34 pouces ? C'est possible grâce à un deal Cdiscount où le site e-commerce français propose le moniteur Samsung LS34J550WQRXEN à moins de 270 euros. Et avec en bonus, une offre de remboursement de 60 euros de la part de la marque coréenne.

De même que la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite, d'autres produits high-tech de la marque coréenne sont mis en avant par le site Cdiscount en ce mois de mars 2023, à l'occasion d'une opération intitulée “Les jours stars Informatique”.

Cette fois-ci, c'est l'écran PC Samsung LS34J550WQRXEN de 34 pouces qui fait l'objet d'un bon plan. En effet, le moniteur du constructeur asiatique est vendu par le site e-commerce français au tarif de 269,99 euros et est éligible à une offre de remboursement de 60 euros. Grâce à l'ODR valable jusqu'au 31 mars prochain (voir conditions), l'écran PC en question revient au prix de 209,99 euros.

À propos de ses points forts, le moniteur Samsung associé à l'offre Cdiscount embarque un écran LCD à rétroéclairage LED avec une résolution native Ultra WQHD de 3440 x 1440 pixels, un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 300 cd/m², une dalle VA et un rapport de contraste de 3000:1. On retrouve aussi la technologie FreeSync d’AMD, un DisplayPort 1.2, deux ports HDMI et une prise pour le casque.