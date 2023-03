Galaxy Tab S6 Lite : la tablette Samsung avec son étui Book Cover est à 249 €

Bon plan à saisir sur le modèle 2022 d'une tablette tactile de la marque Samsung ! Sur le site Cdiscount, la Galaxy Tab S6 Lite peut être obtenue à moins de 250 euros avec un étui Book Cover.

Pour ce deal associé au domaine de l'informatique, Cdiscount effectue une belle offre promotionnelle sur une tablette Samsung. Affichée au prix conseillé de 399 euros sur le site officiel du constructeur, la Galaxy Tab S6 Lite (2022) est vendue par Cdiscount au tarif de 319 euros.

Pour information, la tablette proposée dans un coloris bleu est fournie avec un stylet S-Pen et un étui Book Cover. De plus, le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais et à une ODR de 70 euros valable jusqu'au 31 mars 2023 (voir conditions). Grâce à l'offre de remboursement, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est au prix de revient de 249 euros.

Tournant sous le système d'exploitation mobile Android 12, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est dotée d'un écran de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go extensible jusqu'à 1 To (via une carte microSD non fournie) et d'une batterie de 7040 mAh. Pour l'APN, on retrouve une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP.