Très bon prix sur cet écran PC Gaming incurvé MSI Optix 31,5″ chez Amazon

Avis aux gamers qui sont à la recherche d'un écran PC de 31,5 pouces à prix réduit ! Chez Amazon, le moniteur incurvé MSI Optix AG321CQR passe sous la barre des 290 euros grâce à une réduction de plus de 25% par rapport à son tarif conseillé.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que le géant Amazon propose aux gamers de se procurer un écran PC de la marque MSI.

En effet, le moniteur incurvé MSI Optix AG321CQR de 31,5 pouces est vendu par le célèbre site e-commerce au tarif de 289,99 euros au lieu de 399 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 110 euros de la part d'Amazon. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais.

Garanti trois ans de la part du constructeur, le moniteur gaming MSI Optix AG321CQR associé au bon plan Amazon embarque un écran LED de 31,5 pouces avec une résolution WQHD de 2560 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. L'appareil dispose aussi d'un dalle incurvée 1500R pour un meilleur confort, de la fonction Night Vision pour mieux discerner les détails dans les zones sombres, de la technologie AMD FreeSync pour des images extrêmement fluides, du Mystic Light pour personnaliser le look de l'écran et de la technologie anti-scintillements et protection contre la lumière bleue. Pour la connectique, on retrouve notamment un port USB 3.0, un DisplayPort et deux ports HDMI. Enfin, le moniteur affiche des dimensions de 10 x 48 x 50 centimètres et un poids de 6,4 kilos.