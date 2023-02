MSI allie puissance, élégance et finesse avec ce PC portable gaming équipé d’une RTX 4060

MSI lance sa nouvelle génération d’ordinateurs portables à destination des gamers. Comme toujours, le constructeur propose à ses clients des produits à la pointe de la technologie, avec des PC équipés des derniers modèles de processeur Intel et de carte graphique NVIDIA.

Le MSI Stealth 15 A13V reprend la formule qui a fait le succès de la gamme Stealth, combinant design soigné, finesse facilitant le transport (moins de 20 mm capot refermé) et performances de haute volée pour jouer aux titres les plus récents dans les meilleures conditions. Le PC portable repose sur les composants de dernière génération d’Intel et de NVIDIA pour délivrer une expérience de jeu premium.

Propulsé par la carte graphique GeForce RTX™ 4060

La toute récente série RTX™ 40 de NVIDIA s’invite désormais dans nos ordinateurs portables, à commencer par le MSI Stealth 15 A13V. Le PC embarque un GPU dédié GeForce RTX™ 4060 pour laptop, qui jouit de 8 Go de mémoire vive GDDR6, alors que la RTX™ 3060 portable de la génération précédente ne bénéficiait que de 6 Go de RAM. Un gain de mémoire qui contribue aux performances plus élevées de cette dernière itération.

La RTX™ 4060 en charge du traitement graphique du PC portable de MSI tire également avantage de la technologie DLSS 3, exclusive à la série NVIDIA® GeForce RTX™ 40. Grâce à cette fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle, il devient possible de jouer dans les meilleures conditions, en toute fluidité et avec un grand nombre d’images par seconde. Pour parvenir à une telle prouesse, le DLSS 3 calcule le rendu dans une définition inférieure, ce qui permet de booster les performances. Ensuite, l’IA prend le relais pour mettre à l’échelle l’image dans la définition visée. Nous obtenons ainsi l’expérience visuelle attendue tout en garantissant des fps satisfaisants au joueur.

La RTX™ 4060, c’est aussi la puissance du ray tracing, permise par la nouvelle architecture Ada Lovelace introduite avec la dernière génération de cartes graphiques NVIDIA. Le GPU calcule et simule le comportement de la lumière dans les environnements en jeu pour des effets lumineux aussi réalistes et détaillés que spectaculaires. Les cœurs RT de troisième génération des RTX™ 40 portent le ray tracing à un niveau encore plus impressionnant. Et avec le DLSS 3 activé, vous pouvez profiter du ray tracing sans craindre pour les performances en jeu.

Un autre avantage apporté par la carte graphique de NVIDIA est le Max-Q, un ensemble de technologies développées spécialement pour l’optimisation des ressources sur ordinateur portable. Grâce à Max-Q, les laptops compacts gagnent en autonomie et sont plus silencieux, tout en proposant des performances dignes d’un PC de bureau.

Un CPU Intel de 13ème génération

MSI intègre un CPU ultra performant dans son Stealth 15 A13V en la personne de l’Intel® Core™ i7-13620H de 13ème génération, récemment lancée. Comptant sur une fréquence d’horloge jusqu’à 4,90 GHz et 24 Mo de mémoire cache, ce processeur peut gérer sans problème le travail multitâche, le rendu de vidéos, les jeux les plus exigeants ainsi que tout autre processus gourmand.

L’architecture hybride améliorée du CPU est composée de 6 cœurs Performances (P-Cores) et de 4 cœurs Efficaces (E-Cores), une combinaison qui permet une meilleure allocation des ressources et un rendement énergétique plus efficient. Intel passe aussi à une gravure de 7 nm pour ses processeurs Raptor Lake de série H, ce qui contribue aussi à une amélioration des performances et à une chauffe mieux maitrisée.

En étant équipé d’un CPU et d’un GPU aussi puissants, il ne faut pas lésiner sur le refroidissement du PC portable, et MSI l’a bien compris. Le Stealth 15 A13V dispose d’une solution de refroidissement MSI Cooler Boost Trinity+ et d'un nouveau système comprenant trois ventilateurs et cinq caloducs. Un tel dispositif contribue à améliorer la capacité thermique des composants lorsqu'ils subissent de lourdes charges.

L’ordinateur se distingue par ailleurs par la présence de 16 Go de RAM DDR5, avec deux emplacements pour barrettes disponibles afin d’étendre la mémoire vive jusqu’à 64 Go au besoin. L’appareil bénéficie de 1 To de stockage SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe, de quoi installer de nombreux jeux et programmes et de conserver toutes ses photos et vidéos sur un disque particulièrement rapide. Un deuxième slot du même type est vacant pour accueillir un autre SSD et accroître l’espace de stockage du PC.

Affichage 4K 120 Hz

Rassurez-vous, les performances dégagées par l’ordinateur vont servir à vous flatter la rétine. MSI a incorporé un écran de 15,6 pouces aux bords fins d’une qualité rarement aperçue sur un laptop pour profiter de toute cette puissance de calcul. La dalle IPS offre une définition 4K UHD (3840 x 2160) et un taux de rafraîchissement 120 Hz. Vous pouvez donc visionner vos contenus vidéo (séries, films), jouer, effectuer des activités créatives dans la meilleure qualité d’image, le tout avec une fluidité à toute épreuve. L’écran couvre aussi 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 pour des couleurs riches et précises.

Le Stealth 15 A13V est compatible avec la technologie Matrix Display, qui permet de connecter via les ports HDMI et USB Type-C jusqu'à deux écrans externes, pris en charge en plus de l'écran de l’ordinateur portable. Il est même possible de profiter d'une définition d’image en sortie allant jusqu'à la 8K.

Le son n’est pas en reste avec le système audio Dynaudio, composé de deux haut-parleurs et supportant la norme Hi-Res et le pilote Nahimic by Steelseries, pour un audio sans perte de qualité et immersif.

Le PC vient avec Windows 11 Famille préinstallé, il n’est donc pas nécessaire d’acheter soi-même une licence et d’installer manuellement le système d’exploitation. Comme toujours avec la marque, le MSI Center (incluant le mode Gaming) permet de personnaliser son expérience et de paramétrer ses réglages pour obtenir les meilleures performances en fonction de ses usages.

Pour le reste, nous avons un clavier à rétroéclairage blanc, une webcam 720p à 30 fps, une prise jack audio, un port Ethernet Gigabit, une sortie HDMI prenant en charge la 8K à 60 Hz ou la 4K à 120 Hz, un USB 3.2 Gen2 Type-C avec fonction Power Delivery, un USB 3.2 Gen2 Type-C standard et deux USB 3.2 Gen2 Type-A. Une connectique complète associée à une connectivité premium : le MSI Stealth 15 A13V est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

