Disque dur externe pas cher : bon prix sur le WD Elements USB 3.0 de 5 To

Si vous avez besoin d'un disque dur externe avec une grosse capacité de stockage, alors le deal qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, il est possible d'acquérir le WD Elements de 5 To sous la barre des 110 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour améliorer la capacité de stockage d'un PC de bureau ou d'un ordinateur portable, il est souvent conseillé d'utiliser un disque dur externe. D'ailleurs, Amazon propose le modèle WD Elements de 5 To avec une réduction de 28%.

Vendu au prix conseillé de 152,99 euros, le disque dur associé au bon plan est actuellement au tarif réduit 109,99 euros ; soit une remise immédiate de 43 euros de la part du site e-commerce. Pour information, l'article est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais pour les membres ayant souscrit au programme Prime d'Amazon.

D'un poids de près de 236 grammes, le WD Elements 5 To signé Western Digital (référence WDBU6Y0050BBK-WESN) est un disque dur conçu pour être utilisé essentiellement sur Windows. Disponible dans un coloris noir et équipé d'une interface matérielle USB 3.0, l'accessoire dispose d'une vitesse de rotation de 5400 tr/min et d'un débit de transfert des données avoisinant les 130 Mo par seconde. Enfin, le disque dur externe WD Elements 5 To affiche des dimensions de 11.05 x 8.2 x 2.08 cm.