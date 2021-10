Excellent prix sur la souris sans fil Logitech MX Master 3 pour Mac !

Voici une très bonne affaire sur la MX Master 3 pour Mac ! En ce moment, Amazon et la Fnac proposent à leurs clients respectifs la souris sans fil de la marque Logitech à moins de 70 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Pour ce nouveau deal consacré au domaine de l'informatique, Amazon et la Fnac se sont alliés pour proposer la Logitech MX Master 3 pour Mac à prix réduit.

Actuellement, la souris sans fil du constructeur suisse est vendue par les deux sites marchands au tarif de 69,99 euros au lieu de 109 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 40 euros. Pour information, la livraison à domicile est gratuite et le prix du produit peut encore diminuer grâce aux e-cartes cadeau Jackpot de la Fnac.

Disponible dans un coloris gris sidéral, la MX Master 3 est compatible pour iMac, iPad (iPadOS 13.4 ou version supérieure), MacBook Pro et MacBook. L'accessoire embarque notamment une roulette de défilement ultra-rapide, 7 boutons (clic gauche/droit, avant/arrière, changement d'application, changement de mode de défilement, clic central), un capteur 4 000 PPP et une batterie rechargeable Li-Po de 500 mAh lui permettant d'être autonome pendant 70 jours. La souris sans fil est fournie avec un câble de charge USB Type C.