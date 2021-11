Mi Smart Electric Folding Bike : le vélo électrique de Xiaomi est à -50% !

Le jour J du Black Friday arrive très vite et trois revendeurs français ont décidé de proposer le vélo électrique de Xiaomi à moitié prix. En effet, grâce à une réduction de 50%, le Mi Smart Electric Folding Bike passe sous les 500 euros.

À trois jours de l'édition 2021 du Black Friday, Cdiscount, la Fnac et Darty se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs de profiter d'une offre intéressante sur le Mi Smart Electric Folding Bike.

Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, le vélo électrique de la marque Xiaomi est vendu par les trois sites marchands français à 499 euros au lieu de 999 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 500 euros de la part des trois revendeurs. Pour information, le prix du vélo électrique peut encore diminuer si des E-cartes cadeau Jackpot du groupe Fnac/Darty ou des E-cartes cadeaux Cdiscount ont été achetées durant le mois de novembre.

Commercialisé en France au printemps 2020, le Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi dispose d'un moteur de 250 watts et d'une batterie Li-Ion qui assure une autonomie de 45 km (après un temps de charge complet de 4 heures). Equipé de deux roues de 16 pouces, l'engin électrique peut atteindre la vitesse maximale de 25 km/h avec 4 types d'assistance. La connectivité est assurée par la présence du GPS et du Bluetooth. Enfin, le vélo affiche un poids à vide de 14,5 kg et des dimensions de 1010 x 540 x 1290 cm.