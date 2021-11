Black Friday Cdiscount : économisez un max grâce à ces cartes cadeaux

Cdiscount est déjà dans les starting blocks pour le Black Friday et le Cyber Monday. L'enseigne en ligne propose trois cartes cadeaux qui permettent d'économiser un max en vue de l'évènement qui se tiendra pour rappel le vendredi 26 novembre 2021.

Pas mal de commerçants en ligne commencent d'ores et déjà à lancer des promotions et bons plans en vu de bien se préparer au Black Friday et faire toujours plus d'économies. C'est la cas de Cdiscount qui propose trois e-cartes cadeau à prix réduit. Elles permettent d'économiser un peu plus sur vos futurs achats du Black Friday et Cyber Monday dans l'optique de préparer vos cadeaux de Noël. Elles se présentent de la façon suivante :

E-carte cadeau de 100 € à 90 € avec le code CKDO10 soit 10 euros d'économies

soit 10 euros d'économies E-carte cadeau de 150 € à 130 € avec le code CKDO20 soit 20 euros d'économies

soit 20 euros d'économies E-carte cadeau de 300 € à 250 € avec le code CKDO50 soit 50 euros d'économies

Une fois les cartes achetées, vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour les utiliser. La réception de la E-carte cadeau se fait par e-mail, quelques heures après la validation de votre commande. Elle est utilisable une seule fois dès la réception de l'e-mail sur le site Cdiscount.com. Si vous souhaitez l'offrir à un de vos proches ou a un ami, vous pouvez lui transférer par e-mail ou alors l'imprimer pour lui offrir directement. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les conditions spéciales de l'offre.