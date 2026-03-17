Bon plan Xiaomi 15 : le smartphone premium passe à moins de 500 € (-56%)

Grâce à une réduction de 56%, le Xiaomi 15 tombe à son prix le plus bas. Le smartphone premium est désormais à moins de 500 € sachant qu'il a été lancé à 1099 €.

Bon plan Xiaomi 15

 

Le Xiaomi 15 n'a rien perdu de ses atouts en 2026. Lancé l'année dernière, c'est un smartphone premium qui occupe le haut de tableau des modèles les plus performants du marché. Alors qu'il coûtait 1 099 € à sa sortie, le smartphone premium est à moitié prix actuellement grâce à une double promotion disponible sur AliExpress dans le cadre des promos de son anniversaire se poursuivent jusqu'au 25 mars 2026.

Le smartphone est affiché à 552 €, mais grâce au code promo FRASPHD70, vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 70 €. Le smartphone revient au final à 482 € au lieu de 1 099 € à son lancement. L'offre porte sur le modèle équipé de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Une offre attractive sur le Xiaomi 15, mais elle ne va plus durer

Pour propulser le Xiaomi 15, le constructeur a misé sur un Snapdragon 8 Elite, la puce haut de gamme de Qualcomm qui assure d'excellentes performances dans tous les cas de figure, y compris pour le jeu vidéo intensif. Elle est épaulée par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage dans la version qui est en promotion sur AliExpress.

Le Xiaomi 15 dispose d'un bel écran AMOLED de 6,36 pouces (2670 x 1200 pixels), avec un taux de rafraichissement variable qui monte jusqu'à 120 Hz. Et grâce à la technologie LTPO, ce taux peut baisser jusqu'à 1 Hz quand c'est nécessaire pour optimiser l'autonomie. Et parlant d'autonomie, le smartphone dispose d'une batterie de 5240 mAh qui peut tenir jusqu'à deux jours. La charge rapide de 90W. De quoi charger le smartphone intégralement en moins de 50 minutes.

Enfin, la partie photo se compose de trois capteurs de 50 MP à l'arrière. Un module de principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3,2x. L'ensemble assure de belles prestations, de jour comme de nuit.


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