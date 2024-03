Trottinette Xiaomi : superbe offre à saisir sur la Scooter 3 Lite, vite !

Carrefour profite de l'arrivée du printemps pour vous proposer une superbe offre à saisir sur une trottinette électrique Xiaomi. Grâce à une double réduction, la Scooter 3 Lite revient à moins de 285 euros.

Jusqu'au lundi 25 mars 2024, Carrefour effectue une remise fidélité de 15% sur une sélection de produits issus de divers rayons dont la mobilité urbaine. Parmi cette sélection, on peut trouver une trottinette Xiaomi en promotion.

Disponible dans un coloris noir, la Xiaomi Scooter 3 Lite est à 329,99 euros au lieu de 449,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 120 euros. En plus de cette remise, les clients porteurs de la carte de fidélité bénéficieront de 49,50 euros offerts sur leur cagnotte, à condition de choisir la livraison à domicile ou le retrait en point relais. Au total, l'engin électrique revient donc à 280,49 euros.

La Scooter 3 Lite de Xiaomi est une trottinette pliable qui possède une batterie de 5200 mAh lui permettant d'être autonome sur une distance maximale de 20 kilomètres. D'une puissance de 300W, l'engin électrique possède deux roues de 8,5 pouces absorbant les chocs et empêchant le glissement, et peut atteindre une vitesse de 25 km/h. On retrouve également un système de double freinage avec un frein à tambour à la roue arrière et le système E-ABS à la roue avant.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android ou iOS, la trottinette peut être gérée à distance grâce à la technologie sans fil Bluetooth 4.1 et à l'application Xiaomi Home App. Pour terminer, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est fournie avec divers accessoires comme un adaptateur secteur, un cordon d'alimentation, une clé Allen en T, un embout prolongé pour pompe et cinq vis.