Dyson V15 Detect Absolute : l’aspirateur balai est à prix réduit avec un code

Le V15 Detect Absolute de Dyson est en promotion chez Darty. Pendant quelques heures, l'aspirateur balai de la marque britannique bénéficie d'une réduction totale de 260 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le petit électroménager et le gros électroménager sont deux rayons mis à l'honneur sur le site Darty, à l'occasion du week-end du 23-24 mars 2024. Jusqu'à ce dimanche, l'enseigne française spécialisée dans le high-tech effectue 10% de remise immédiate sur une sélection de produits.

Avec cette réduction, les clients Darty ont donc la possibilité de s'offrir l'aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute à exactement 539,22 euros au lieu de 799 euros. Pour obtenir le tarif préférentiel, il suffit de saisir le coupon PEM10 dans la case prévue à cet effet.

Lire aussi – Meilleur aspirateur balai : quel modèle acheter en 2024 ?

Sorti au cours de l'année 2023, le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur balai doté d'un moteur Hyperdymium délivrant une puissance d'aspiration et allant jusqu'à 125 000 tours par minute. L'appareil garantit un nettoyage rapide et efficace sur tous types de sol, des parquets les plus fragiles aux moquettes les plus épaisses. On retrouve également une batterie rechargeable vous permettant une utilisation optimale jusqu'à 60 minutes, un écran LCD donnant une vision en direct de l'autonomie, et trois modes d'aspiration (Eco, Auto et Boost).

Pour terminer, l'aspirateur balai Dyson est fourni avec un accessoire combiné, un long suceur, une station murale de chargement et de rangement, une brosse motorisée digitale Motorbar, une brosse Optic Fluffy avec lumière intégrée et un chargeur.