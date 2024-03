Galaxy A55 et A35 : belle offre à saisir sur les deux smartphones Samsung

Les Galaxy A55 et A35 sont disponibles en France depuis le 15 mars 2024. Samsung propose en ce moment une remise intéressante via une offre de reprise. La marque vous gratifie en plus des écouteurs Galaxy Buds FE d'une valeur de 99 €.

Les Galaxy A55 et A35 ont pour vocation d'offrir l'expérience Samsung pour des prix beaucoup plus accessibles que ceux des Galaxy de la série S24. Les deux modèles sont proposés sous la barre des 500 €, mais vous pouvez faire baisser leur prix en profitant d'une offre de reprise qui est disponible jusqu'au 16 avril 2024.

Pour tout achat effectué sur le site de Samsung avant la date limite de l'offre, vous pouvez revendre un ancien appareil (smartphone, tablette, montre connectée, écouteurs, PC portable) et bénéficier d'un bonus de reprise de 50 €. Ce montant vient s'ajouter à la valeur de rachat de l'appareil, ce dernier pouvant être fonctionnel ou non.

Galaxy A55 et A35 : des écouteurs Galaxy Buds FE offerts

Les Galaxy A35 et A55 sont proposés respectivement à partir de 399 € et 499 €. Mais si vous décidez d'échanger un ancien appareil, le montant de la reprise vous est accordé sous la forme d'une remise immédiate qui peut faire baisser considérablement les prix.

En considérant uniquement le bonus de 50 €, le A35 vous reviendrait à 359 € pour le modèle de base et le A55 à 459 €. Le prix tombe encore plus bas avec le montant de rachat qui varie énormément selon le type d'appareil échangé et son état. Vous pouvez consulter ici les conditions de reprise.

Mais ce n'est pas tout : Samsung vous offre aussi ses écouteurs Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 €. Ces derniers s'ajoutent automatiquement au panier.

Les caractéristiques des Galaxy A35 et A55

Les deux smartphones se ressemblent comme deux gouttes d'eau et ont d'ailleurs beaucoup de choses en commun. Ils disposent notamment du même écran Super AMOLED de 6,6 pouces. La dalle est de définition FHD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les A55 et A35 embarquent tous deux une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide de 25W. La partie photo est aussi identique sur les deux modèles : ils disposent d'un triple capteur photo : un module principal de 50 MP (grand-angle), un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 5 MP.

Au final, c'est sur le terrain des performances que les deux smartphones se différencient. Le Galaxy A55 dispose d'un SoC Exynos 1480 et le A35 d'une puce Exynos 1380.