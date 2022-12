Bon plan SSD interne : le Samsung 870 EVO de 1 To est à son meilleur prix

Voici une offre promotionnelle très intéressant à saisir dès maintenant sur Amazon ! À l'occasion d'une vente flash, le SSD interne Samsung 870 EVO d'une capacité de 1 To est à son meilleur prix : 74,59 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Un SSD interne fait l'objet d'une offre attractive sur le site Amazon, à l'approche des fêtes de fin d'année. En effet, dans le cadre d'une vente flash à durée limitée, le Samsung 870 EVO avec une capacité de stockage de 1 To est vendu par le géant du commerce en ligne au prix de 74,59 euros au lieu de 84,71 euros.

Cela fait une remise de 10 euros par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile. De plus, l'accessoire possède une garantie constructeur de 5 ans.

Idéal pour un PC de bureau ou un ordinateur portable prenant en charge le facteur de forme SATA standard de 2,5 pouces, le 870 EVO de Samsung dispose de vitesses de lecture jusqu'à 560 Mo/s et d'écriture jusqu'à 530 Mo/s, d'une température de fonctionnement allant de 0 à 70 degrés. On retrouve aussi la technologie TurboWrite permettant l'accélération des vitesses d'écriture et le maintien des performances grâce à une mémoire tampon plus importante