MX Master 2S : la souris sans fil Logitech est à moins de 50 €

Une souris sans fil dédiée à la Bureautique est mise à l'honneur sur le site Cdiscount. La célèbre plateforme commerciale virtuelle française vous permet d'avoir la Logitech MX Master 2S à moins de 50 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dépêchez-vous avant que les stocks ne s'écoulent vite ! Pendant une offre à durée indéterminée, Cdiscount vous permet d'acquérir la souris sans fil Logitech MX Master 2S à exactement 49,99 euros. Avec l'achat du produit, l'antivirus Norton 360 Deluxe est offert pour un an et pour un utilisateur.

La Logitech MX Master 2S vous fera gagner en efficacité dans toutes vos applications grâce à son capteur haute précision Darkfield. Avec la technologie Flow, vous pourrez aisément basculer d'un ordinateur à l'autre pour transférer vos fichiers. Sa batterie intégrée offre une excellente autonomie estimée à 70 jours.

L'accessoire peut être connecté avec votre ordinateur grâce au récepteur Unifying USB fourni. Il peut également être jumelé avec trois appareils Bluetooth. Vous pourrez ainsi aller d'un PC à un autre grâce à un bouton situé sous le dessous de la souris.

Enfin, la souris sans fil de la marque suisse dispose d'une roulette de défilement, d'une molette exclusive pour le pouce pour une navigation encore plus fluide, d'une portée sans fil de 10 mètres et d'une compatibilité avec Windows 7, 8, 10 et Mac OS X (version 10.10 ou ultérieure)