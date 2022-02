SSD interne Crucial 1 To : les modèles MX500 et BX500 sont à prix réduits chez Amazon

Besoin d'un SSD interne en promotion pour booster les performances de votre ordinateur ? Actuellement, les modèles MX500 et BX500 de la marque Crucial et d'une capacité de 1 To sont à prix réduits chez Amazon. Focus sur ce nouveau bon plan !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD CRUCIAL 1 TO MX500 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD CRUCIAL 1 TO BX500 (AMAZON)

Pour ce nouveau deal consacré au domaine de l'informatique, vous êtes conviés à prendre la direction d'Amazon France où deux SSD internes de 1 To font l'objet d'offres promotionnelles intéressantes.

En effet, le Crucial MX500 et le Crucial BX500 sont respectivement proposés au prix de 84,99 euros (au lieu de 100,79 euros) et au tarif de 74,99 euros (au lieu de 91,19 euros). Les deux produits cités sont vendus et expédiés par Amazon et le MX500 de Crucial est éligible au paiement en quatre fois sans frais.

Les MX500 et BX500 de Crucial sont des SSD internes qui sont au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces et qui affichent des dimensions de 10.3 x 0.7 x 7 centimètres. Côté performances, le Crucial MX500 atteint des vitesses séquentielles de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture alors que le Crucial BX500 dispose de vitesses séquentielles de 540 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture.

À lire aussi : notre guide d'achat sur les meilleurs SSD internes SATA, M.2 NVMe en 2022