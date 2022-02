Ce PC portable Gamer Acer Nitro avec une RTX 3050 est à 699,99 € !

Dans le cadre de la 3ème démarque des soldes d'hiver, Cdiscount propose un bon plan incontournable. Le PC Portable Gamer ACER Nitro AN515-57-53BF est affiché à 899,99 €. Un code promo permet de bénéficier d'une réduction immédiate supplémentaire de 200 euros. Ainsi, son prix chute drastiquement à 699,99 €.

Votre budget pour l'achat d'un PC portable gaming ne dépasse pas les 700 euros ? A ce tarif, pas évident de trouver un ordinateur qui puisse faire l'affaire. Cependant, un bon plan Cdiscount pourrait bien s'encadrer dans cette fourchette de prix et correspondre à vos besoin. Dans le cadre de la 3ème démarque des soldes, le e-commerçant propose le modèle ACER Nitro AN515-57-53BF à 899,99 €. Plutôt pas mal, mais cela ne s'arrête pas là.

Le code promo RDV200PC2 donne droit à 200 euros de remise faisant ainsi chuter le prix du PC portable gaming à 699,99 € ! Le code promo est à renseigner dans le champ prévu à cet effet une fois le PC portable ajouté à votre panier.

Pour ce tarif plutôt contenu, vous disposez d'une machine parée pour le jeu. Certes, la carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 Go GDDR6) n'est pas au niveau d'une RTX 3060 ou RTX 3070, mais elle vous permettra tout de même de pouvoir jouer sans problème aux jeux les plus récents. Coté hardware, on retrouve le processeur 6 cœurs Intel Core i5 11400H de 11ème génération, une mémoire RAM de 8 Go ainsi qu'un SSD M.2 (NVMe PCIe) d'une capacité de 512 Go.

Enfin, ce modèle est équipé d'un écran IPS d'une diagonale de 15,6 pouces définition Full HD (1920 x 1080 pixels) antireflet qui adopte une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. On retrouve également deux haut-parleurs Dolby Home Theater v4, deux ports USB 3.0, un port USB 2.0, un port USB 3.2 Type-C (Gen2), un port USB-C Thunderbolt 4 et un port HDMI 2.1. Le tout tourne sous Windows 10 Edition Familiale 64 bits.

