Bon plan Singles’ Day : l’aspirateur balai Dreame P10 affiché à 88€ sur AliExpress

Durant le Singles' Day d’AliExpress qui se déroule du 1 au 13 novembre, le prix de l’aspirateur balai Dreame P10 passe exceptionnellement à 88 € avec le code DEALFR6.

Le Dreame P10 affiché à moins de 90 € chez AliExpress durant le Singles' Day

L’aspirateur balai sans fil Dreame P10 est toujours en vente sur le site de la marque à 229,99€ mais on peut facilement le trouver moins sur d’autres sites de e-commerce. Il bénéficie actuellement d’une belle réduction pendant le Singles' Day. Avec le code DEALFR6, vous pouvez l’acheter à 100€ seulement sur AliExpress.

La gamme P de Dreame allie à la fois efficacité et accessibilité en terme de prix. L’aspirateur balai sans fil Dreame P10 est un modèle d’entrée de gamme aux caractéristiques avancées. Avec sa puissance d’aspiration de 100 AW, sa capacité de 0,5L et son autonomie annoncée de 50min en mode Éco, c’est un aspirateur idéal pour les petites surfaces.

Doté de la technologie d'aspiration cyclonique qui sépare les poussières de l'air, le Dreame P10 dispose d’un écran LED au dos du bloc principal pour suivre le niveau de la batterie et contrôler le verrouillage pour libérer votre doigt de la gâchette.

Même si le mode Boost limite son temps d’utilisation, et même si le niveau sonore est plus élevé que certains modèles plus chers de la concurrence, le prix modeste du Dreame P10 nous fait facilement accepter les compromis. Il est agréable à utiliser et son poids plume de 1,63 kg le rend facile à prendre en main. Il peut être utilisé sur les carrelages, parquets, tapis et moquettes.

Parmi les accessoires inclus, vous avez un rouleau souple qui permet d’aspirer sans rayer les sols, une brosse douce, un coude d'aspiration et un suceur plat qui aspire même dans les zones difficiles d’accès.

Le Dreame P10 est en vente à 88 € chez AliExpress jusqu’au 13 novembre avec le code DEALFR6. N’attendez pas pour en profiter !

