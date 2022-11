Singles Day AliExpress 2022 : ces offres de folie vont vous faire oublier le Black Friday

C'est parti pour le Singles Day AliExpress. L'enseigne fait son Black Friday avant l'heure. Des centaines de produits sont en promotion jusqu'aux 13 novembre 2022 avec des réductions de plus de 80% sur certains articles. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres à saisir dès maintenant.

Cette année contrairement aux autres, AliExpress lance ses promotions du Singles Day avec de l'avance. L'événement démarre le 1er novembre à 8h et s'étendra jusqu'au 13 novembre 2022 à 7h59. Pendant près de deux semaines, de grosses réductions seront appliquées sur des centaines de produits.

Smartphones, écouteurs et casques, montres et bracelets connectés, PC portables, etc. C'est déjà le moment d'anticiper vos achats de Noël. Nous avons fait le tour d'AliExpress et vous proposons ici les meilleurs bons plans Singles' Day en temps réel. Cet article sera constamment mis à jour pour vous permettre de profiter des offres incontournables.

Le top des bons plans Singles Days sur AliExpress

LES OFFRES SINGLES DAY SUR ALIEXPRESS

Qu'est-ce que le Singles' Day ?

Le Singles' Day ou 11.11 est une fête traditionnelle chinoise qui se déroule chaque année le 11 novembre. Elle met à l'honneur les célibataires en Chine et est de plus en plus connue dans nos contrées pour les promotions commerciales qui y sont associées. AliExpress en profite notamment pour proposer de fortes réductions sur une myriade de produits.

Jack Ma, le fondateur du géant Alibaba a été le premier à associer cette fête traditionnelle chinoise à un événement commercial d'ampleur. En Chine, le Singles' Day est encore plus important que le Black Friday. Et si l'événement est de plus en plus connu en France, c'est notamment grâce à la montée en popularité d'AliExpress en France.

Alors que toutes les commandes étaient autrefois expédiées depuis la Chine, le site dispose désormais de plusieurs entrepôts en Europe, et notamment en France. Les livraisons sont ainsi beaucoup plus rapides. Acheter sur AliExpress est donc devenu comparable à effectuer un achat sur Amazon, la Fnac/Darty et les autres enseignes françaises. Le Single Day, c'est l'un des plus gros événements promo de l'année.

Single Day : des promotions aussi folles que celles du Black Friday

Nous sommes le mois de novembre et si vous souhaitez déjà effectuer des achats pour la fin d'année, le Singles' Day à l'instar du Black Friday et du Cyber Monday est un moment important pour réaliser des économies. Nous voyons en effet des réductions considérables sur tous les types de produits et notamment ceux de la catégorie high tech : smartphones, écouteurs et casques, PC portables, montres et bracelets connectés, etc.

Certains produits sont proposés avec des réductions de plus de 80%. Ce sont donc des occasions pour réaliser, plusieurs dizaines, voire centaines d'économies en fonction du volume de vos achats. Pas besoin donc d'attendre le Black Friday. Sautez sur les opportunités qui s'offrent déjà à vous pour ne pas avoir des regrets, car vous ne les reverrez peut-être pas avant la fin de l'année.

Le Single Day d'AliExpress étant désormais très suivi en France, nous remarquons souvent des ruptures de stock rapides sur les produits les plus populaires. Si l'événement dure très jours (du 1er au 13 novembre inclus), les stocks seront limités. Ne trainez donc pas pour profiter des promotions qui vous intéressent.

Les codes promo AliExpress pour le Singles Day

AliExpress est connu pour ses codes promo qui permettent de profiter de réductions très intéressantes. Pour ses bons plans du Festival 11.11 ou Single Day, l'enseigne a mis en place de nombreux codes promo. Chaque réduction est associée à un code particulier. Vous les verrez à côté de chaque offre que nous mettons en avant sur cette page.

Il y a aussi des codes promo génériques qui fonctionnent sur tous les produits s'il n'y a pas de code particulier à faire valoir. AliExpress propose notamment : 10 € de remise dès 100 € d'achat avec le code D11FR10 ou FR10, 20 € de remise dès 200 € d'achat avec le code D11FR20 ou FR20, 30 € de remise dès 300 € d'achat avec le code D11FR30 ou FR30.