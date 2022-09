Samsung Galaxy Z Flip4 : le smartphone atteint presque les 600 € avec cette offre

Le Samsung Galaxy Z Flip4 est à l'honneur chez Orange et Sosh. L'un des derniers smartphones 5G pliables de la marque coréenne bénéficie en effet d'une réduction totale de 500 euros sur son prix d'origine.

Après le Google Pixel 6a à prix réduit et le Xiaomi 12 à prix cassé, voici un autre deal à saisir chez Orange et Sosh à propos d'un smartphone pliable signé Samsung.

Avant le lundi 12 septembre 2022, le Samsung Galaxy Z Flip4 proposé dans ses coloris noir et lavande est vendu par les deux opérateurs au prix de 909 euros au lieu de 1109 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 200 euros de la part d'Orange et de Sosh. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 128 Go du smartphone.

En plus de la remise immédiate de 200 euros, le smartphone fait l'objet d'une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions) et d'un bonus de reprise de 200 euros à condition de ramener un téléphone usagé en boutique Orange par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Avec l'ODR et le bonus, le smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 est au prix de revient maximal de 609 euros.

Dévoilé en même temps que le Galaxy Z Fold4 durant l'édition 2022 de la conférence Samsung Unpacked, le Galaxy Z Flip4 possède un écran principal Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un écran secondaire de 1,9 pouce. On retrouve aussi le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 3700 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 12 avec une interface One UI. Côté APN, un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP sont de la partie. Et du côté de la connectique, celle-ci est composée de la norme Wi-Fi 6 (ax), du Bluetooth 5.1, du NFC, d'un port USB Type-C et du GPS.