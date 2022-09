Pixel 6a : le smartphone Google est à 309 € grâce à ce bon plan

Voici une superbe offre à saisir pour celles et ceux qui souhaitent acquérir le Pixel 6a à un prix abordable ! Pendant quelques jours seulement, l'un des derniers smartphones de Google est vendu par Orange et Sosh à moins de 310 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 6A (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 6A (SOSH)

Orange et Sosh vous donnent rendez-vous sur leurs boutiques en ligne respectives pour bénéficier d'une remise immédiate de 50 euros sur le Pixel 6a. Grâce à cette réduction valable jusqu'au 12 septembre 2022, le prix du smartphone Google passe de 459 euros à 409 euros.

En plus de la promotion, le Google Pixel 6a (dans son coloris noir) est éligible à un bonus de reprise de 100 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange. Avec ce bonus, le smartphone est au prix de revient maximal de 309 euros. Pour profiter du tarif préférentiel, il est nécessaire de cliquer sur le bouton ‘Réserver et payer en boutique Orange'.

Dévoilé pendant la conférence Google I/0 2022, le Google Pixel 6a est doté d'un écran AMOLED tactile de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le smartphone est également équipé d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, du processeur Google Tensor, d'une batterie d'une capacité de 4410 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

Concernant l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 8 MP. Quant à la connectique, la norme Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, le NFC, l'USB Type-C et le GPS sont notamment de la partie. Pour en savoir plus, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Google Pixel 6a.