Énorme chute de prix sur le Xiaomi 12 5G chez Orange et Sosh !

550 euros, c'est la réduction totale que proposent Orange et Sosh concernant l'achat du Xiaomi 12. Pendant une durée limitée, le smartphone 5G de la marque chinoise peut être obtenu à moins de 350 euros seulement. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

De même que le Google Pixel 6a en promotion, un autre smartphone 5G fait l'objet d'une offre très intéressante chez Orange et Sosh. Jusqu'au lundi 12 septembre 2022, le Xiaomi 12 proposé dans un coloris gris est à 649 euros au lieu de 899 euros ; soit une remise immédiate de 250 euros de la part des deux opérateurs.

En plus des 250 euros de remise immédiate, le smartphone en question est éligible à une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 28 septembre prochain (voir conditions) et à un bonus de reprise de 200 euros à condition de ramener un ancien appareil en boutique Orange par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Grâce à l'ODR et au bonus, le Xiaomi 12 5G est au prix de revient maximal de 349 euros.

Dévoilé en mars 2022, le Xiaomi 12 est doté d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz. On retrouve également le processeur Snapdragon 8 Gen 1, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go ainsi qu'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide sans fil et filaire.

L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche MIUI. Pour la partie photo/vidéo, le téléphone embarque une caméra grand-angle 50 MP, une caméra ultra grand-angle 13 MP, une caméra télémacro 5 MP et une caméra selfie 32 MP intégrée à l'écran. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Xiaomi 12.