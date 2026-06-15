Bon plan Redmi Note 15 5G : le smartphone Xiaomi chute à moins de 190 €

AliExpress propose en ce moment une réduction de plus de 110 € sur le Redmi Note 15 5G. Déjà proposé à un prix très intéressant, le smartphone passe ainsi sous la barre des 190 €.

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Le Redmi Note 15 5G est de retour à un très bon prix sur AliExpress. Lancé à 303 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le smartphone est affiché à 209 €, soit déjà une baisse de prix de près de 100 €. Mais comme souvent, un code promo rend l’offre encore plus intéressante : en saisissant le coupon PHDFR20, le prix chute de 20 € supplémentaires.

Le Redmi Note 15 5G passe ainsi à 189 €, ce qui correspond à une réduction de près de 40%. Vous économisez 114 €. Pour ceux qui cherchent un smartphone équilibré sans dépasser les 200 €, c'est l'une des meilleures opportunités du moment.

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Un smartphone équilibré qui coche les cases essentielles

Le Redmi Note 15 5G est le dernier né d’une série qui figure parmi les plus populaires de son segment. C’est un modèle idéal pour ceux qui veulent un smartphone confortable au quotidien sans casseur leur tirelire.

Il dispose d'un écran AMOLED de 6,77 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle offre une excellente fluidité au quotidien, que ce soit pour naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou pour jouer occasionnellement.

C’est la puce Snapdragon 6 Gen 3 gravée en 4 nm qui se trouve au cœur du smartphone. Elle est accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. La partie photo se limite à l’essentiel. Elle est composée de deux capteurs : un module grand angle de 108 MP et un ultra grand-angle de 8 MP.

Le capteur principal prend des photos détaillées dans la plupart des situations du quotidien. La caméra frontale quant à elle est d’une définition de 20 MP.

Enfin, l'autonomie constitue l’un des atouts du Redmi Note 15 5G. Elle est d’une capacité de 5 520 mAh, et compatible avec la charge rapide 45 W. Xiaomi met aussi en avant une certification IP65/IP66 contre la poussière et les projections d'eau. C’est un argument appréciable sur cette gamme tarifaire.