Avis aux possesseurs d'une console PS5 ! Si vous avez l'intention de vous procurer une deuxième manette sans fil pour votre console next-gen, sachez que la DualSense est vendue sous la barre des 50 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MANETTE DUALSENSE POUR PS5 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MANETTE DUALSENSE POUR PS5 (CARREFOUR)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MANETTE DUALSENSE POUR PS5 (RAKUTEN)

Après la PS5 en promotion, c'est au tour de la célèbre manette DualSense de la console Sony de faire l'objet d'un bon plan en cette période de rentrée 2023.

En ce moment, Amazon, Carrefour et Rakuten donnent la possibilité à leurs clients respectifs d'avoir la manette PS5 au prix de 49,95 euros ou 49,99 euros en fonction du choix du marchand. Il s'agit tout simplement du meilleur tarif constaté jusqu'à présent !

Pour rappel, la DualSense PS5 est une manette sans fil qui dispose d'un microphone, d'une sortie casque, d'un haut-parleur, de la détection de mouvement 6 axes, d'un port USB-C, du retour haptique, de la technologie Create pour la production et du partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, des gâchettes adaptatives pour une expérience immersive et d'une batterie rechargeable intégrée. Pour terminer, la manette mesure 16 x 6,6 x 10,9 cm, affiche un poids de 280 grammes et est compatible avec PC par l'intermédiaire d'une connexion filaire en USB.