Bon plan SFR : le Pass Ligue 1, le Bouquet Famille et Amazon Prime à seulement 13,99€/mois

Le championnat de France de Ligue 1 Uber Eats débutera ce vendredi 11 août. Pour fêter l’arrivée de cette nouvelle saison, SFR propose le Pass Ligue 1, les contenus de Prime Video, les services d’Amazon Prime et les chaînes du Bouquet Famille à 13,99€/mois avec un engagement de 12 mois. C’est une opportunité à ne pas manquer pour profiter des plus belles affiches de la saison à prix réduit.

Offre SFR : le Pass Ligue 1, les services d’Amazon Prime et le Bouquet Famille à 13,99€/mois au lieu de 31,98€/mois

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les matchs de Ligue 1 Uber Eats reprennent avec la rencontre Nice-Lille ce vendredi 11 août. Vous aimez le foot ? Cette nouvelle offre devrait vous plaire. La TV de SFR propose actuellement un abonnement avec Amazon Prime, le Pass Ligue 1 et le Bouquet Famille à 13,99€/mois. Ce pack unique, soumis à un engagement de 12 mois, vous permet d’apprécier tous les matchs de Ligue 1 qui seront diffusés sur Prime Video, soit 7 rencontres par journée. Vous pourrez ainsi pleinement apprécier les 10 plus belles affiches de la saison comme PSG-OM, Rennes-PSG ou encore OM-OL. Prime Video diffusera aussi en exclusivité 8 des 10 matchs de chaque journée de Ligue 2 BKT.

Outre le sport, cette offre vous donne accès aux autres contenus de Prime Video, aux différents services d’Amazon Prime comme la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré, Amazon Music Prime, Twitch Prime, Amazon Photos, Prime Reading… Ce pack inclut également les 45 chaînes TV du Bouquet Famille, dont Universal+, Série Club, DreamWorks, Discovery Channel ou encore Ushuaïa TV. Vous pourrez ainsi profiter de vidéos en illimité, en direct ou en replay.

Ce pack avec le Pass Ligue 1, le Bouquet Famille et Amazon Prime a été pensé pour toute la famille avec du foot mais aussi des programmes pour les plus jeunes, des films, des séries et des documentaires pour un maximum de divertissement. Il est actuellement proposé à seulement 13,99€/mois au lieu de 31,98€/mois. Cette remise mensuelle de 17,99€/mois est valable pour toute première souscription par un abonné mobile ou Box de SFR et de RED by SFR. Ne tardez pas pour en profiter !