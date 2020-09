Précommande : Mario Kart Live Home Circuit sur Nintendo Switch, où l’acheter au meilleur prix

Ce début de mois de septembre 2020 marque le 35ème anniversaire de Super Mario, sorti le Le 13 septembre 1985 sur NES. Pour fêter cet événement, Nintendo a présenté une flopée de nouveautés avec notamment la sortie d’un nouveau jeu sur Nintendo Switch : Mario Kart Live Home Circuit, décliné en deux éditions : Mario et Luigi. On fait le point sur les marchands qui proposent le jeu à la précommande pour l’avoir au meilleur prix le jour de sa sortie.

💰Mario Kart Live Home Circuit : où l’acheter au meilleur prix sur internet ?

Après avoir annoncé l’ouverture des précommandes de Super Mario 3D All-Stars édition limitée, l’arrivé d’une Game & Watch Super Mario Bros, Nintendo a dévoilé lors du Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct, la sortie d’un nouveau jeu disponible le 16 octobre en exclusivité sur Nintendo Switch : Mario Kart Live Home Circuit est décliné en deux éditions, Mario et Luigi.

Le jeu permet de jouer en réalité augmentée, et de créer des circuits physiques dans votre salon et de vous affronter avec des mini kartings livrés avec le jeu. Une expérience inédite à ce jour ! Voici la liste des marchands qui proposent le jeu à la précommande à un prix de départ de 99,99 € :

🆚Mario Kart Live Home Circuit : quelle différences entre l’édition Mario et Luigi ?

Les deux éditions sont à tous points de vue identiques, hormis la jaquette qui change et la réplique du kart inclus. Logiquement on retrouve celle de Mario dans le pack Mario et celle de Luigi dans l’édition Luigi. Cette réplique est donc livrée avec un mini karting qui embarque une caméra afin de transmette en direct vos sessions de jeu sur votre Nintendo Switch.

Le kart réagit réellement aux objets et bonus qui parsèment le circuit : il accélère lorsqu’un champignon est utilisé, et est stoppé net lorsqu’il est par exemple touché par une carapace. Avec chacun sa console et son kart, jouez même jusqu’à 4 joueurs en multijoueur local. Ci-dessous, la vidéo de présentation.