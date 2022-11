Bon plan : le lecteur audio Lunii – Ma fabrique à histoires est à seulement 44,90€ chez Amazon

La conteuse d’Histoire de Lunii est actuellement en promotion chez Amazon à l’occasion du Black Friday. Habituellement proposée à 64,99 €, elle est proposée à seulement 44,90€. Un prix séduisant pour ravir les enfants à l’approche des fins d’année.

Lunii est une start-up française qui a décidé d’éloigner les enfants des écrans à l’aide de Ma fabrique à histoires, une conteuse audio sans écran et sans ondes WiFi ou Bluetooth. Durant la période du Black Friday, vous pouvez l’obtenir à 44,90 € au lieu 64,99 € avec les frais de livraison offerts.

Ma fabrique à histoires est le cadeau idéal pour les enfants de 3 à 8 ans. Elle est fournie avec 48 histoires audio interactives prêtes à être écoutées. Des centaines d'autres histoires sont disponibles au téléchargement sur la plateforme dédiée.

Avec ses dimensions compactes et son poids plume de 215 g, le lecteur audio peut facilement se transporter en voyage. Équipée d’une prise jack, vous pouvez y brancher un casque. Ma fabrique à histoires fonctionne sans écran et sans ondes. Elle pousse les enfants à développer leur imagination et leur permet d’acquérir du vocabulaire grâce à des contenus variés.

Avec l’application mobile, vous pouvez enregistrer vos propres histoires. Dotée d’une autonome pouvant atteindre les 8 heures, l'appareil se recharge facilement par l'intermédiaire d'un câble USB-C. Ma fabrique à histoires est fabriquée en France par Lunii.

