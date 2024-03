Le prix du casque Sony WH-1000XM4 chute à seulement 224 €

C’est la journée des doubles promotions sur Boulanger ! C’est maintenant au tour du casque Sony WH-1000XM4 de voir son prix chuter grâce à deux réductions cumulées. Habituellement en vente pour 275 euros, cet excellent casque est disponible pour seulement 224 euros. Si vous cherchez un casque à réduction de bruit active efficace moins cher, c’est une offre à ne pas rater.

Les casques à réduction de bruit active Sony sont une référence du secteur depuis plusieurs années maintenant. Seul problème, ce sont des casques haut de gamme qui frôlent souvent les 400 euros ! Heureusement, il est possible de vous procurer un casque Sony à prix réduit. Le casque Sony WH-1000XM4, habituellement en vente à 279,99 €, est affiché à 249,99 € chez Boulanger. Avec le code promo AUDIO10 à rajouter dans votre panier, le prix baisse à nouveau de 10% pour atteindre 224 €.

Sony WH-1000XM4 : un casque quasi-parfait en promotion

Le Sony WH-1000XM4 possède un système de réduction de bruit active avancé qui est l’un des plus efficaces (si ce n’est le plus efficace) du marché. Avec son processeur HD QN1, il est capable de traiter en temps réel les sons extérieurs pour vous isoler des bruits parasites lorsque le casque est sur la tête. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser la réduction de bruit active sur 20 niveaux pour qu’elle corresponde exactement à vos besoins. Par ailleurs, grâce au mode « Quick Attention », vous avez la possibilité de continuer à entendre les bruits autour de vous sans avoir à retirer votre casque. C’est très pratique si quelqu’un vient vous parler ou pour entendre une annonce dans le train par exemple.

Bien sûr, le casque Sony WH-1000XM4 offre également une qualité sonore haut de gamme. Sa conception est aussi proche de la perfection avec la présence d'un capteur de proximité, de commandes tactiles réactives et la possibilité de plier le casque pour mieux le ranger. En matière d’autonomie, il tient plus de 30 heures en une seule charge et vous pouvez récupérer 5 heures d’écoute en le chargeant seulement 10 minutes.